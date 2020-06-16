Фото: читатель "Фонтанки"

Пушкин не справился с вечерним ливнем 16 июня. Дождь затопил подвальные помещения Гостиного двора, улицы и дворы рядом. Машинам на Пулковском шоссе пришлось буквально плыть, а не ехать. Авария же во время дождя чуть не обернулось операцией по спасению утопающих. Видео наводнения в городе «Фонтанке» прислали очевидцы. На кадрах видно, что сотрудники торгового дома на Московской улице, 25, в Пушкине ходят по щиколотку в воде между вещами и мебелью и пытаются собрать хоть немного влаги подручными средствами. Используют и вёдра, и лопаты, горожане спасают имущество в каждом из блоков, кое-где на воде качаются пластиковые ящики. В них предприниматели сложили не тяжёлые вещи.



«Вот так выносят воду у нас из подвальных помещений Гостиного двора. Невозможно совершенно дозвониться в службу МЧС. Никто не берёт трубку, все на самоизоляции и уже отдыхают после шести часов вечера», – описывает происходящее в историческом здании одна из сотрудниц. Гостиный двор – построенный в 1863 – 1866 годах комплекс. Он считается объектом культурного наследия федерального значения.

читательница "Фонтанки" Наталья

Как рассказала «Фонтанке» читательница Наталия, вода после грозы скопилась и во дворе дома №53 по Красносельскому шоссе. Поток смыл клумбы. Из окон многоэтажки видно, что дороги внизу не осталось, на её месте – лишь только большая лужа. При этом оперативные службы на жалобы горожан реагировать не спешат. Как рассказали местные жители, в ответ на вопросы им сообщили, что ливнёвки исправны, а против «сильного дождя» средств у специалистов нет.

Фото: читатель "Фонтанки" Фото: читатель "Фонтанки" Фото: читатель "Фонтанки"

С трудностями вечером во вторник столкнулись не только пешеходы, но и автомобилисты.

«Подтопило тоннель, где поворот с Пушкинского на Пушкин», – написали водители в группе «ДТП и ЧП. Петербург» и тут же выложили видео. На кадрах видно, что вода практически полностью покрывает колёса машин. Из-за аварии на Пушкинском шоссе петербуржцам приходится стоять в пробке. Пострадавшая легковушка, которую, очевидно, подбила фура, сильно накренилась вбок: передняя часть ушла вниз, в воде оказались фары.

«Чуть ли не утонула», – иронично прокомментировали очевидцы. По воде пришлось передвигаться и машинам по адресу улица Архитектора Данини, 5. Там под воду ни одна из машин не ушла, но до дома врдителям придётся идти по колено в воде. Сухой участок для парковки найти будет почти невозможно.