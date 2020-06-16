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16.06.2020 15:22
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Реконструкция Южного шоссе сократит парк Интернационалистов почти на гектар

Южное шоссе после реконструкции расширится с двух до четырех полос и «съест» 0,86 га парка Интернационалистов. Это следует из ответа комитета по развитию транспортной инфраструктуры петербуржцу Андрею Никулину, который 16 июня опубликован в паблике «ВКонтакте» «Защитим парк Интернационалистов!».

По итогам заседания рабочей группы при техническом совете комитета еще в ноябре 2018 года было решено при проектировании руководствоваться вариантом планировочного решения с четырьмя полосами движения, тротуарами с двух сторон, велодорожкой и двумя парами «карманов» для автобусных остановок на участке от Бухарестской до Софийской улицы.

В итоге парк, который сейчас раскинулся на 32,63 га, потеряет 2,64% площади. В том числе под топор пойдут деревья, которые растут у обочины.

При этом изначально рассматривались три варианта планировочных решений: с двумя полосами, тротуарами и газоном с одной стороны и тремя полосами, тротуарами, газоном и велодорожкой.

Проект планировки территории линейного объекта в настоящее время проходит согласование в профильных комитетах и структурах города.

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Комментарии (11)

ЛуМумба
А когда дома там строили, о чём думали?
Kit.
Не очень понятно, куда там транспортных потоков на четыре полосы.
Алекс81
Удивительная страна! Вместо увеличения площади садов, парков, скверов- мы все в асфальт и бетон закатываем...
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