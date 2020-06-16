Реконструкция Южного шоссе сократит парк Интернационалистов почти на гектар

Южное шоссе после реконструкции расширится с двух до четырех полос и «съест» 0,86 га парка Интернационалистов. Это следует из ответа комитета по развитию транспортной инфраструктуры петербуржцу Андрею Никулину, который 16 июня опубликован в паблике «ВКонтакте» «Защитим парк Интернационалистов!».

По итогам заседания рабочей группы при техническом совете комитета еще в ноябре 2018 года было решено при проектировании руководствоваться вариантом планировочного решения с четырьмя полосами движения, тротуарами с двух сторон, велодорожкой и двумя парами «карманов» для автобусных остановок на участке от Бухарестской до Софийской улицы.