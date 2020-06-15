Старший тренер молодежной сборной России U19, экс-нападающий "Зенита" Александр Кержаков поступил в Академию тренерского мастерства при РФС для получения тренерской лицензии категории Pro. Об это 15 июня сообщает ТАСС со ссылкой на завление генерального директора академии Андрея Лексакова.
Вместе с Кержаковым, студентами стали старший тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич, а также заместители генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Василий и Алексей Березуцкие, все четверо в прошлом футболисты сборной России.
«Экзамены сдали, в частности, Василий и Алексей Березуцкие, Кержаков, Сергей Игнашевич, Роман Шаронов, Сергей Первушин», — сказал Лексаков.
Категория Pro позволяет работать в качестве главного тренера в клубах РПЛ. Обучение длится 1,5 года.