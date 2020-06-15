Церемонию «Оскар» перенесли из-за пандемии

Академия кинематографических искусств и наук США 15 июня перенесла церемонию вручения наград «Оскар» в 2021 году с февраля на апрель.

«Это правда! ‘’Оскар’’ в следующем году состоится 25 апреля», — говорится в её сообщении. Номинанты будут объявлены 15 марта 2021 года.

Трансляция церемонии «Оскар» в 2021 году была запланирована на 28 февраля 2021 года на канале ABC. Однако ранее издание Variety со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Академия кинематографических искусств и наук США допускает перенос церемонии в 2021 году из-за пандемии нового коронавируса.