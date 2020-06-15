Церемонию «Оскар» перенесли из-за пандемии

Академия кинематографических искусств и наук США 15 июня перенесла церемонию вручения наград «Оскар» в 2021 году с февраля на апрель.
It's true! Next year's #Oscars will happen on April 25, 2021.— The Academy (@TheAcademy) June 15, 2020
Here's what else you need to know:
- The eligibility period for the Oscars will be extended to February 28, 2021
- Nominations will be announced on March 15, 2021
- @AcademyMuseum will open on April 30, 2021 pic.twitter.com/cTsqOfsf8k
«Это правда! ‘’Оскар’’ в следующем году состоится 25 апреля», — говорится в её сообщении. Номинанты будут объявлены 15 марта 2021 года.
Трансляция церемонии «Оскар» в 2021 году была запланирована на 28 февраля 2021 года на канале ABC. Однако ранее издание Variety со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Академия кинематографических искусств и наук США допускает перенос церемонии в 2021 году из-за пандемии нового коронавируса.
Церемония «Оскар» традиционно проходит в Лос-Анджелесе в конце февраля или начале марта. В 2021 году должна состояться 93-я церемония вручения наград. Из-за пандемии к конкурсу будут допущены фильмы, которые не показывались в кинотеатрах и были доступны только онлайн.