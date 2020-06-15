В петербургском НИИ Гриппа создали прототипы вакцины от коронавируса. «Биокад» готовится к испытаниям на людях

Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева создал прототипы вакцины против коронавируса, и уже в июле могут начаться их доклинические исследования, заявил и.о. директора Дмитрий Лиознов.



«Сегодня фактически созданы прототипы, и мы надеемся, что уже в начале июля будут доклинические исследования на модели животных. Мы считаем, что это очень неплохой результат», — сказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 15 июня.

Генеральный директор петербургского «Биокада» Дмитрий Морозов добавил, что их разрабатываемая совместно с новосибирским «Вектором» вакцина уже проходит доклинические испытания на животных. И он ожидает, что к середине лета — началу августа они будут закончены. Следующим этапом будет испытание на добровольцах.