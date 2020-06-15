FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+27°C/Завтра: +25
70.40р79.15р
Помощь для бизнеса и гражданЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
15.06.2020 18:54
0
Печать

В петербургском НИИ Гриппа создали прототипы вакцины от коронавируса. «Биокад» готовится к испытаниям на людях

Петербургский НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева создал прототипы вакцины против коронавируса, и уже в июле могут начаться их доклинические исследования, заявил и.о. директора Дмитрий Лиознов.

«Сегодня фактически созданы прототипы, и мы надеемся, что уже в начале июля будут доклинические исследования на модели животных. Мы считаем, что это очень неплохой результат», — сказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 15 июня.

Генеральный директор петербургского «Биокада» Дмитрий Морозов добавил, что их разрабатываемая совместно с новосибирским «Вектором» вакцина уже проходит доклинические испытания на животных. И он ожидает, что к середине лета — началу августа они будут закончены. Следующим этапом будет испытание на добровольцах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний