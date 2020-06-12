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12.06.2020 10:40
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На «Коле» после столкновения с лосем «Хендэ» скатился в кювет. Трое человек пострадали

На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти после аварии два человека попали в больницу, один отделался синяками и царапинами. Еще один участник ДТП, лось, умер на месте.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около полуночи 11 июня, за рулем «Хендэ Элантры» находился 25-летний водитель. В полутьме он не успел среагировать на выбежавшего на трассу зверя, сбил его и сам оказался в кювете с помятым капотом. Водитель получил травмы средней степени тяжести, его пассажир, ровесник, в тяжелом состоянии. Еще одного молодого человека, такого же возраста, отпустили домой.

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Комментарии (1)

Якоб Рихтер
"С помятым капотом"?????
Да там тотал полный(((
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