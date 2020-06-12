На трассе «Кола» в Лодейнопольском районе Ленобласти после аварии два человека попали в больницу, один отделался синяками и царапинами. Еще один участник ДТП, лось, умер на месте.



Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около полуночи 11 июня, за рулем «Хендэ Элантры» находился 25-летний водитель. В полутьме он не успел среагировать на выбежавшего на трассу зверя, сбил его и сам оказался в кювете с помятым капотом. Водитель получил травмы средней степени тяжести, его пассажир, ровесник, в тяжелом состоянии. Еще одного молодого человека, такого же возраста, отпустили домой.

