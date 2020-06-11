«Конкурент Боярского» припарковался на тротуаре и снес опору ограждения вдоль набережной Мойки

Неудачная парковка нарушила монополию известного «гасконца» на несоблюдение ПДД в центре Петербурге. Об этом 11 июня очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».

По информации свидетелей происшествия, автомобиль Nissan AD заехал на пешеходную зону и снес опору ограждения вдоль набережной реки Мойки.