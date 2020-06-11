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11.06.2020 21:44
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«Конкурент Боярского» припарковался на тротуаре и снес опору ограждения вдоль набережной Мойки

Неудачная парковка нарушила монополию известного «гасконца» на несоблюдение ПДД в центре Петербурге. Об этом 11 июня очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».

По информации свидетелей происшествия, автомобиль Nissan AD заехал на пешеходную зону и снес опору ограждения вдоль набережной реки Мойки.

«У Боярского появился серьезный конкурент», — припомнил особенности парковки народного артиста РСФСР в центре города участник группы Андрей.

Парковочные маневры прославленного мушкетера расстраивают петербуржцев с прошлой осени. Принадлежащий ему черный «Мерседес» поочередно вызывает возмущение пешеходов: то на Невском проспекте, то на набережной реки Мойки. Для горожан у владельца железного коня подготовлен лишь один ответ — «мне на вас насрать».

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Комментарии (3)

Karl_Ivanovich
Какой же это конкурент?
Это же вообще не машина, а г..о какое-то.
Выкинуть это в Мойку, да и дело с концом...
Агроном аэродрома
Шоп Г*сконец так жЫл (на ниссане ездил)...
261860121
Если Гиоп и гаишники объединятся,любителю так парковаться помимо авто придется продать и штаны(или юбку- не сочтите за сексизм).Если не ошибаюсьmпрямо напротив почти так-же лихо сносил ограду Джеймс Бонд
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