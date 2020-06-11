Впечатляющее ДТП с мотоциклистом зафиксировала камера наружного наблюдения в Москве. Особенность его в том, что мотоциклист — полицейский.

Как сообщает 11 июня пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале, на Мосфильмовской улице водитель такси не пропустил сотрудника ГИБДД на мотоцикле.