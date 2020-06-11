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11.06.2020 17:17
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Мото-ДТП с полицейским в Москве попало на видео: его не пропустил таксист, мотоцикл разлетелся в щепки

Впечатляющее ДТП с мотоциклистом зафиксировала камера наружного наблюдения в Москве. Особенность его в том, что мотоциклист — полицейский.

Как сообщает 11 июня пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале, на Мосфильмовской улице водитель такси не пропустил сотрудника ГИБДД на мотоцикле.

Мотоциклист жив, но получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу, предварительно диагностировав у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом плеча.

Паблик RU_CHP пишет, что, по некоторой информации, сотрудник ДПС на мотоцикле преследовал нарушителя.

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Комментарии (8)

Viblis
Таксист и не должен был его пропускать, он по зеленой стрелке поворачивал. Мотоцикл не имел право выезжать на перекресток под запрещающий для него сигнал светофора.
gencon
Нарушитель - пластиковый стаканчик, поэтому не видно
Kot Piter
Кто заметил нарушителя, за которым он "гнался"?
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