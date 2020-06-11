Мото-ДТП с полицейским в Москве попало на видео: его не пропустил таксист, мотоцикл разлетелся в щепки
Впечатляющее ДТП с мотоциклистом зафиксировала камера наружного наблюдения в Москве. Особенность его в том, что мотоциклист — полицейский.
Как сообщает 11 июня пресс-служба столичного департамента транспорта в своём Telegram-канале, на Мосфильмовской улице водитель такси не пропустил сотрудника ГИБДД на мотоцикле.
Мотоциклист жив, но получил тяжёлые травмы. Его доставили в больницу, предварительно диагностировав у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и перелом плеча.
Паблик RU_CHP пишет, что, по некоторой информации, сотрудник ДПС на мотоцикле преследовал нарушителя.