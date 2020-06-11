Экстренные службы стянулись к одному из домов в Выборгском районе Петербурга. Об этом 11 июня очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».

«На Лесном проспекте у 1-го Муринского все службы на месте. Движение очень ограничено», — написали свидетели происшествия.

В комментариях местные жители уточнили, что причиной вызова экстренных служб стала трещина в балконе.