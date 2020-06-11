В доме на Лесном на газовую трубу частично обвалился балкон
Экстренные службы стянулись к одному из домов в Выборгском районе Петербурга. Об этом 11 июня очевидцы сообщили в группе «ДТП и ЧП» в соцсети «ВКонтакте».
«На Лесном проспекте у 1-го Муринского все службы на месте. Движение очень ограничено», — написали свидетели происшествия.
В комментариях местные жители уточнили, что причиной вызова экстренных служб стала трещина в балконе.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе администрации района, инцидент произошел в ходе планового осмотра аварийных балконов, который проводился совместно с сотрудниками и спецмашинами МЧС. В результате работ фасадная конструкция частично обвалилась на участок газопровода, он не поврежден.
«Газопровод обследован, утечек газа не обнаружено. Газоснабжение дома осуществляется в штатном режиме», — сообщили в пресс-службе «ПетербургГаза».
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал.
В районной администрации отметили, что работы проводились с установкой необходимых ограждений и соблюдением техники безопасности.
Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», на участке Лесного проспекта от улицы Капитана Воронина до 1-го Муринского проспекта образовался затор протяжённостью не более 500 метров.