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10.06.2020 23:29
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В Сестрорецке месячного младенца практически загрызла собственная собака. Пес размерами с ребенка

Пес породы джек-рассел-терьер, как в фильме «Маска», покусал месячного ребёнка. Он остался в квартире в Курортном районе Петербурга наедине с собакой.

Как стало известно «Фонтанке», младенца, который родился 15 мая, привезли в больницу около трёх часов дня 10 июня. Врачи зафиксировали перелом бедра, рваные раны по всему телу. Выяснилось, что его дома покусала собака, по размерам примерно с самого ребёнка.

По данным нашего издания, мать воспитывает мальчика одна и, судя по всему, не слишком хорошо справляется. 4 июня на неё уже был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Семья характеризуется как неблагополучная.

Малыш в тяжёлом состоянии.

Два дня назад другая породистая собака, на вид не представляющая опасности, но пользующаяся популярностью среди собаководов, прокусила шею семилетнему мальчику в Любани. Если подтвердится бешенство, то акита-ину, также известного как японского Хатико, придется усыпить. Его хозяин стал фигурантом уголовного дела, сообщал накануне 47News. Пес сидел на цепи, но без намордника.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

Nafanka
НедоЖУРНАЛИСТЫ наконец-то написали, что ОКАЗЫВАЕТСЯ АКИТА сидела на цепи! ВАУ! Во-первых Акита ниразу не цепная собака, а во-вторых - ЧТО делал ребёнок рядом с цепным псом, и в-третьих, на цепных собак намордник не положен - они на своей территории! Как, однако, ЗАДРАЛИ безграмотные писарчуки...
260597571
Но главное не забудьте проголосовать за новую конституцию от плешивого. Что там про семью-алкоголиков хотели внести?
hal9000
И что тут комментировать?..Собак и кошек как игрушек покупают..оставить маленького ребенка с собакой и собака виновата?!крыса выбежит с помойки и укусит его..крыса виновата?..комары и слепни искусали..комары виноваты..всех комаров усыпить..
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