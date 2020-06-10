В Сестрорецке месячного младенца практически загрызла собственная собака. Пес размерами с ребенка
Пес породы джек-рассел-терьер, как в фильме «Маска», покусал месячного ребёнка. Он остался в квартире в Курортном районе Петербурга наедине с собакой.
Как стало известно «Фонтанке», младенца, который родился 15 мая, привезли в больницу около трёх часов дня 10 июня. Врачи зафиксировали перелом бедра, рваные раны по всему телу. Выяснилось, что его дома покусала собака, по размерам примерно с самого ребёнка.
По данным нашего издания, мать воспитывает мальчика одна и, судя по всему, не слишком хорошо справляется. 4 июня на неё уже был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Семья характеризуется как неблагополучная.
Малыш в тяжёлом состоянии.
Два дня назад другая породистая собака, на вид не представляющая опасности, но пользующаяся популярностью среди собаководов, прокусила шею семилетнему мальчику в Любани. Если подтвердится бешенство, то акита-ину, также известного как японского Хатико, придется усыпить. Его хозяин стал фигурантом уголовного дела, сообщал накануне 47News. Пес сидел на цепи, но без намордника.