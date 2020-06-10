В Сестрорецке месячного младенца практически загрызла собственная собака. Пес размерами с ребенка

Пес породы джек-рассел-терьер, как в фильме «Маска», покусал месячного ребёнка. Он остался в квартире в Курортном районе Петербурга наедине с собакой.

Как стало известно «Фонтанке», младенца, который родился 15 мая, привезли в больницу около трёх часов дня 10 июня. Врачи зафиксировали перелом бедра, рваные раны по всему телу. Выяснилось, что его дома покусала собака, по размерам примерно с самого ребёнка.

По данным нашего издания, мать воспитывает мальчика одна и, судя по всему, не слишком хорошо справляется. 4 июня на неё уже был составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей. Семья характеризуется как неблагополучная.