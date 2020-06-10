Водоканал Петербурга готовится ко второму мощному ливню за неделю. Синоптики надеются на небольшой дождь
Наступление обширного дождевого фронта ожидается в Петербурге 11 июня. Об этом предупреждает городской Водоканал.
Предприятие готовит сети к приему ливневых осадков, специалисты намерены держать на контроле проблемные адреса города.
«В соответствии со сводом технических правил канализационные сети в Санкт-Петербурге проектируются исходя из максимальной пропускной способности трубопровода при интенсивности выпадающих осадков не выше 7,2 мм за 20 минут. При выпадении осадков с большей интенсивностью, но не выше 15 мм за 20 мин, возникают локальные подтопления территорий, вода на которых через 20–30 минут после окончания дождя полностью сходит. При выпадении осадков с интенсивностью выше 15 мм за 20 минут возникает переполнение канализационной системы, которое вызывает подтопления улично-дорожной сети», — прокомментировали в Водоканале.
О подтоплениях горожан просят сообщать на телефон горячей линии: 305-09-09.
Синоптики более скромны в своих прогнозах. Северо-Западный гидрометцентр обещает в Петербурге 11 июня лишь кратковременные дожди. Температура воздуха днём прогреется до +20, ночью опустится до +16.
Накануне в Петербурге прогремела первая летняя гроза. Городские улицы затопило. Некоторым горожанам пришлось добираться до дома вброд.