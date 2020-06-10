На 13 суток под административный арест поместил суд 23-летнюю жительницы Кубани, которая во время уличной вечеринки после снятия коронавирусных ограничений решила попробовать себя в качестве каскадера.



Как сообщает 10 июня издание «Кубань 24», сам инцидент произошел 7 июня, когда во время открытия летних кафе после карантина на Красной улице местные жители устроили массовую вечеринку с танцами, драками и громкой музыкой.

В Сети стало вирусным видео того, как одна из участниц вечеринки запрыгнула на патрульный автомобиль.

