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10.06.2020 15:40
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Полиция не оценила пробежку жительницы Армавира по машине ДПС. Зато оценил суд

На 13 суток под административный арест поместил суд 23-летнюю жительницы Кубани, которая во время уличной вечеринки после снятия коронавирусных ограничений решила попробовать себя в качестве каскадера.

Как сообщает 10 июня издание «Кубань 24», сам инцидент произошел 7 июня, когда во время открытия летних кафе после карантина на Красной улице местные жители устроили массовую вечеринку с танцами, драками и громкой музыкой.

В Сети стало вирусным видео того, как одна из участниц вечеринки запрыгнула на патрульный автомобиль.

Полиция быстро нашла нарушительницу — ею оказалась 23-летняя жительница Армавира. Ее задержали по месту проживания.

В отношении «каскадерши» составлены три административных протокола: за мелкое хулиганство, нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, а также за несоблюдение социальной дистанции.

Сегодня Ленинский районный суд арестовал девушку на 13 суток. Её также выписали штраф в 2 тысячи рублей.

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Комментарии (2)

Olen
А чего по машине своего папы не пробежалась?
Он бы наверное так расчувствовался от умиления, что она наверное неделю бы сидеть не смогла :)))
krasnonosov
Вот это жжжж... енщина!
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