Полиция не оценила пробежку жительницы Армавира по машине ДПС. Зато оценил суд
На 13 суток под административный арест поместил суд 23-летнюю жительницы Кубани, которая во время уличной вечеринки после снятия коронавирусных ограничений решила попробовать себя в качестве каскадера.
Как сообщает 10 июня издание «Кубань 24», сам инцидент произошел 7 июня, когда во время открытия летних кафе после карантина на Красной улице местные жители устроили массовую вечеринку с танцами, драками и громкой музыкой.
В Сети стало вирусным видео того, как одна из участниц вечеринки запрыгнула на патрульный автомобиль.
Полиция быстро нашла нарушительницу — ею оказалась 23-летняя жительница Армавира. Ее задержали по месту проживания.
В отношении «каскадерши» составлены три административных протокола: за мелкое хулиганство, нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспортных средств, а также за несоблюдение социальной дистанции.
Сегодня Ленинский районный суд арестовал девушку на 13 суток. Её также выписали штраф в 2 тысячи рублей.