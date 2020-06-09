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09.06.2020 16:33
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Расистам тут не место. «Яндекс.Такси» отключили от сервиса водителя, отказавшегося везти чернокожего студента в Брянске

Водитель, не согласившийся везти брянского студента, приехавшего из Конго, отключен от сервиса «Яндекс.Такси». Об этом 9 июня «Фонтанке» сообщили в компании.

«Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси"».

Днём ранее в соцсетях появилось видео, снятое на смартфон африканского студента. На кадрах таксист отказывается выполнять заказ. На вопрос, не расист ли он, тот отвечает согласием.

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Комментарии (28)

bebop
Я думал таких тупых людей уже нет...
Что он боится заразиться цветом кожи? Или негры что-то сделали с Россией или семьей водятла?
Насмотрелся телика и винит в своих проблемах всех, кто хоть немного отличается.
avtech
яндекс должен срочно отправить сотрудника, что бы он постоял перед студентом на коленях
Alkaline
Вот клоун! Ему сказали, что раз он белый, то расист и должен кого-то ненавидеть, он и поверил. Да еще и признался. Да уж... ))
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