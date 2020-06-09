Расистам тут не место. «Яндекс.Такси» отключили от сервиса водителя, отказавшегося везти чернокожего студента в Брянске

Водитель, не согласившийся везти брянского студента, приехавшего из Конго, отключен от сервиса «Яндекс.Такси». Об этом 9 июня «Фонтанке» сообщили в компании.



«Мы связались с Роем, выяснили подробности происшествия, принесли свои извинения. Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в "Яндекс.Такси"».



Днём ранее в соцсетях появилось видео, снятое на смартфон африканского студента. На кадрах таксист отказывается выполнять заказ. На вопрос, не расист ли он, тот отвечает согласием.

