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07.06.2020 22:47
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Соцсети негодуют из-за показа протестов в США на Первом канале вместо титров из «Брата 2» под «Гудбай, Америка»

Первый канал в воскресном эфире показал фильм Алексея Балабанова «Брат 2», однако в момент, когда на экране должны были появиться финальные титры, во время которых звучит песня «Наутилуса Помпилиуса» «Гудбай, Америка», зрителям показали кадры протестов в США. Это произошло ровно в 21:00 7 июня - так начиналась новостная программа.

Зрители креативный подход не оценили.

«Первый канал решил остроумно смонтировать финальные титры юбилейного показа "Брат 2" с погромами в США, интересно, а с Балабановым согласовали?» - интересуется пользователь Andreas.

Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.

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Комментарии (12)

Александра Чайкина
Первый-пропагандонский в своей боевой красе...
iRiver
"Первый канал" - это што? Канал на Ютубе какой-то?
spb7771250
Хочу сказать вам, всем ********, кто тут что-то странное написал выше. Ни Бодров, ни Балабанов этакую ********* не одобрили бы. Как и вашу реакцию. Это жесть, господа, что у вас в головушках. (
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