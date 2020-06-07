Соцсети негодуют из-за показа протестов в США на Первом канале вместо титров из «Брата 2» под «Гудбай, Америка»
Первый канал в воскресном эфире показал фильм Алексея Балабанова «Брат 2», однако в момент, когда на экране должны были появиться финальные титры, во время которых звучит песня «Наутилуса Помпилиуса» «Гудбай, Америка», зрителям показали кадры протестов в США. Это произошло ровно в 21:00 7 июня - так начиналась новостная программа.
Зрители креативный подход не оценили.
Первый канал в воскресном эфире заменил финальные титры фильма Алексея Балабанова «Брат 2», во время которых звучит песня «Наутилуса Помпилиуса» «Гудбай, Америка», на кадры протестов в США.— Feldman (@EvgenyFeldman) June 7, 2020
простите, ЧТО
«Первый канал решил остроумно смонтировать финальные титры юбилейного показа "Брат 2" с погромами в США, интересно, а с Балабановым согласовали?» - интересуется пользователь Andreas.
@channelone_rus решил остроумно смонтировать финальные титры юбилейного показа #брат2 с погромами в США, интересно, а с Балабановым согласовали? #BlackLivesMattters #ложьпутинскоготв @tvrain @EchoMskRu pic.twitter.com/d3yM5okcWl— Andreas (@Andreas_Shi) June 7, 2020
У НАС НОВОСТЬ ВЕКАhttps://t.co/H9IRmTpp1Q— borodikhin (@gjardharr) June 7, 2020
Показ фильма приурочили к 20-летию его выхода.