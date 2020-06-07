В Петербурге скупщики масок приехали на сделку и попали на полмиллиона

Попытка перепродать средства индивидуальной защиты провалилась в Красногвардейском районе Петербурга. Двое молодых людей рассчитывали забрать партию респираторов и потеряли полмиллиона.



Как стало известно «Фонтанке» 7 июня, накануне незадолго до трёх часов дня в службу «112» позвонил 23-летний руководитель направления компании по поставке судовых запчастей и заявил, что его знакомого только что ограбили на Республиканской, 28. Приехавшие на место полицейские узнали, что молодой руководитель в условиях коронавируса сменил квалификацию и теперь занимается перепродажей СИЗ.



На Республиканской он как раз рассчитывал выкупить 1,5 тысячи респираторов. «Поставщика» Евгения нашёл по объявлению в мессенджерах, о встрече условился через WhatsApp и предупредил, что товар заберёт знакомый — 26-летний первокурсник магистратуры Политеха. Приехали вместе, но с наличными к продавцу вышел только студент.



Светловолосый Евгений в трёхслойной защитной маске и спортивном костюме «Адидас» попросил показать деньги и позвал курьера будто бы за респираторами. Студент вернулся с пустыми руками и разбитой головой, 510 тысяч рублей у него отобрали.



Служебная собака по кличке Атака проследила путь нечестного продавца до Малой Яблоновки, но потеряла след. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, в ночь на 7 июня полицейские по подозрению в грабеже задержали двух мужчин 24 и 29 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

