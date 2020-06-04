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04.06.2020 07:18
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В Петербурге выпадет 18,91% месячной нормы осадков, но при этом тепло

В Санкт-Петербург пришли дожди, но и лето на месте: в ближайшие дни будет становиться всё теплее и теплее.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, днём дождь, ветер умеренный. По прогнозу «Яндекса», выпадет 18,91% месячной нормы осадков. Температура ночью составила плюс 11-13 градусов (что считается выше обычного для начала июня), днём будет чуть теплее – 14-16. Атмосферное давление понижается.

За 58-летнюю историю погодных наблюдений, 4 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 4 июня зафиксировано в 1962 году, минимальная дневная температура составила всего плюс 2 градуса. Самое тёплое 4 июня случилось в 2013 году, когда воздух прогрелся до плюс 29, напоминает «Яндекс».

5 июня, по данным Росгидромета, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, зато днём уже плюс 20-22 градуса. А 6 июня вообще плюс 21-23 при переменной облачности и кратковременных дождях.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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