В Санкт-Петербург пришли дожди, но и лето на месте: в ближайшие дни будет становиться всё теплее и теплее.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, днём дождь, ветер умеренный. По прогнозу «Яндекса», выпадет 18,91% месячной нормы осадков. Температура ночью составила плюс 11-13 градусов (что считается выше обычного для начала июня), днём будет чуть теплее – 14-16. Атмосферное давление понижается.