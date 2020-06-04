В Санкт-Петербург пришли дожди, но и лето на месте: в ближайшие дни будет становиться всё теплее и теплее.
Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 4 июня в городе ожидается облачная с прояснениями погода, днём дождь, ветер умеренный. По прогнозу «Яндекса», выпадет 18,91% месячной нормы осадков. Температура ночью составила плюс 11-13 градусов (что считается выше обычного для начала июня), днём будет чуть теплее – 14-16. Атмосферное давление понижается.
За 58-летнюю историю погодных наблюдений, 4 июня в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков. Самое холодное 4 июня зафиксировано в 1962 году, минимальная дневная температура составила всего плюс 2 градуса. Самое тёплое 4 июня случилось в 2013 году, когда воздух прогрелся до плюс 29, напоминает «Яндекс».
5 июня, по данным Росгидромета, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, зато днём уже плюс 20-22 градуса. А 6 июня вообще плюс 21-23 при переменной облачности и кратковременных дождях.