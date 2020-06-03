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03.06.2020 18:50
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Накануне православного праздника Троицы храмы Петербурга возобновят богослужения

C 5 июня с соблюдением санитарных требований храмы Северной столицы откроют для прихожан. Об этом 3 июня сообщили на совещании губернатора города при участии главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой и глав конфессий.

Александр Беглов внес изменения в постановление павительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которому посещение храмов с указанной даты разрешено при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.

Так, прихожане должны использовать гигиенические маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В храмах необходимо регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения. Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха.

Количество людей, которые могут одновременно находиться в храмах, должно быть ограничено исходя из площади помещений. Так, в помещениях площадью до 400 кв. м может находиться не более 1 человека на 4 кв. м.

При этом гражданам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов.

Временный запрет на посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и персонала, был введен в апреле перед Пасхой из-за пандемии коронавируса. Богослужения, которые проходили в период основных религиозных праздников, транслировались онлайн и на телевизионных каналах.

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Комментарии (3)

261192331
В парки и не продуктовые магазины нельзя,на кладбища тоже по одному или только семьями, а в храмы пожалуйста всей толпой.Никто там не будет соблюдать никакую дистанцию. Что за бред? Или пусть открывают парки,магазины и т.д. или обратно закрывают храмы.Чем люди, которые не ходят в храмы хуже тех, "верующих"?
Galken
Удивительное правительство вкупе с местным роспотребнадзром.....
В парки нельзя, в парикмахерские нельзя, а в церкви можно.....
Эмодзи
Всё-таки надо дождаться, когда всё пройдёт, и только потом храмы посещать.
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