Накануне православного праздника Троицы храмы Петербурга возобновят богослужения
C 5 июня с соблюдением санитарных требований храмы Северной столицы откроют для прихожан. Об этом 3 июня сообщили на совещании губернатора города при участии главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой и глав конфессий.
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Так, прихожане должны использовать гигиенические маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В храмах необходимо регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения. Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха.
Количество людей, которые могут одновременно находиться в храмах, должно быть ограничено исходя из площади помещений. Так, в помещениях площадью до 400 кв. м может находиться не более 1 человека на 4 кв. м.
При этом гражданам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов.
Временный запрет на посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и персонала, был введен в апреле перед Пасхой из-за пандемии коронавируса. Богослужения, которые проходили в период основных религиозных праздников, транслировались онлайн и на телевизионных каналах.