Александр Беглов внес изменения в постановление павительства Санкт-Петербурга № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которому посещение храмов с указанной даты разрешено при условии обеспечения безопасности граждан, соблюдения требований и рекомендаций Роспотребнадзора, а также ряда условий.

C 5 июня с соблюдением санитарных требований храмы Северной столицы откроют для прихожан. Об этом 3 июня сообщили на совещании губернатора города при участии главного санитарного врача Петербурга Наталии Башкетовой и глав конфессий.

Так, прихожане должны использовать гигиенические маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра. В храмах необходимо регулярно проводить дезинфекцию контактных поверхностей и проветривать помещения. Кроме того, необходима антисептическая обработка рук и использование оборудования по обеззараживанию воздуха.



Количество людей, которые могут одновременно находиться в храмах, должно быть ограничено исходя из площади помещений. Так, в помещениях площадью до 400 кв. м может находиться не более 1 человека на 4 кв. м.



При этом гражданам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от посещения храмов.



Временный запрет на посещение гражданами объектов (территорий) религиозных организаций, за исключением служителей и персонала, был введен в апреле перед Пасхой из-за пандемии коронавируса. Богослужения, которые проходили в период основных религиозных праздников, транслировались онлайн и на телевизионных каналах.

