Wildberries хочет стать Alibaba. Крупнейший в России онлайн-ретейлер инвестирует в сеть швейных технопарков для малого бизнеса
Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries намерен создать в регионах сеть швейных технопарков. Об этом рассказала руководитель компании Татьяна Бокальчук на совещании с Владимиром Путиным по поддержке легкой промышленности.
По ее словам, технопарки будут представлять собой центры площадью от 50 до 150 тыс. кв. м, где самозанятые и ИП будут заниматься производством. В них оборудуют цеха, склады, офисы, шоурумы, логистический центр, коворкинги и даже детские комнаты. «Будет закуплено новейшее оборудование, и каждый может поработать на нем, и не нужно ни во что вкладываться», — сказала она. В каждый технопарк планируется инвестировать от 2,5 до 7,5 млрд рублей. Сколько всего таких центров планируется создать, Татьяна Бокальчук не уточнила. Пилот будет реализован в Ивановской области.
По мнению предпринимателя, ряд российских предприятий «хотят перевести производство в нашу страну». «Уверены, что можем убедить и иностранные компании», — подчеркнула Бокальчук. Это позволит поднять уровень зарплат и вывести бизнес из тени, считает глава Wildberries.
Ставку на малый бизнес, в частности, делает крупнейшая китайская онлайн-площадка Alibaba.
По итогам совещания Владимир Путин дал поручение правительству проработать меры поддержки легкопрома, в частности те, которые помогут победить импорт и будут способствовать обелению отрасли, — борьбу с фальсификатом, создание социальных площадок для работы с предпринимателями, тонкую систему налогообложения и развитие онлайн-форм торговли.