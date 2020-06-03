Wildberries хочет стать Alibaba. Крупнейший в России онлайн-ретейлер инвестирует в сеть швейных технопарков для малого бизнеса

Крупнейший в России онлайн-ретейлер Wildberries намерен создать в регионах сеть швейных технопарков. Об этом рассказала руководитель компании Татьяна Бокальчук на совещании с Владимиром Путиным по поддержке легкой промышленности.



По ее словам, технопарки будут представлять собой центры площадью от 50 до 150 тыс. кв. м, где самозанятые и ИП будут заниматься производством. В них оборудуют цеха, склады, офисы, шоурумы, логистический центр, коворкинги и даже детские комнаты. «Будет закуплено новейшее оборудование, и каждый может поработать на нем, и не нужно ни во что вкладываться», — сказала она. В каждый технопарк планируется инвестировать от 2,5 до 7,5 млрд рублей. Сколько всего таких центров планируется создать, Татьяна Бокальчук не уточнила. Пилот будет реализован в Ивановской области.