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03.06.2020 16:13
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«Импорт захлестывает порой». Путин поручил правительству усилить поддержку российского легкопрома

Президент РФ Владимир Путин дал указания правительству об усилении мер поддержки отечественной легкой промышленности. Совещание по поводу ситуации в отрасли прошло 3 июня.

В частности, президент поручил увеличить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 миллиарда рублей ежегодно, а также обеспечить субсидирование скидок в размере 50 % от стоимости оборудования, которое передается в лизинг предприятиям. «Мы поддержим ритмичность работы предприятий, чтобы соблюдались обязательства перед персоналом и поставщиками», — сказал он. Также Владимир Путин поручил актуализировать критерии предоставления поддержки, чтобы сделать меры более доступными.

Президент дал задания профильным ведомствам также увеличить финансирование по программе поддержки производства льняных изделий.

Чтобы поддержать просевший спрос, Владимир Путин распорядился установить приоритет российской продукции в закупках государственных органов, госкоропраций и компаний с госучастием. «Импорт захлестывает порой, надо осваивать собственный рынок, надо чтобы компании с госучастием закупали отечественную продукцию», — подчеркнул он.

По словам президента, помощь должна оказываться компаниям, которые «работают честно». Среди мер, которые должны способствовать обелению отрасли, — борьба с фальсификатом, создание социальных площадок для работы с предпринимателями, тонкая система налогообложения и развитие онлайн-форм торговли.

По словам министра финансов Антона Силуанова, российский легкопром пострадал из-за коронавирусных ограничений не так уж сильно: показатели отгрузки в январе — апреле упали на 9 %.

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Комментарии (5)

Zdobsi
А зачем было разорять Большевичку, ФОСП, массу других фабрик? Где вы были 25 лет? Проснулись? В окно выглянули? Поздно. Так тоже ничего не получится.
Звездочёт
Даёшь правительство в косоворотках и яловых сапогах!
Агроном аэродрома
Лапти со стразами - это стильно будет, да..
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