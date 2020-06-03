«Импорт захлестывает порой». Путин поручил правительству усилить поддержку российского легкопрома
Президент РФ Владимир Путин дал указания правительству об усилении мер поддержки отечественной легкой промышленности. Совещание по поводу ситуации в отрасли прошло 3 июня.
В частности, президент поручил увеличить субсидии на обслуживание кредитов легкой промышленности до 1 миллиарда рублей ежегодно, а также обеспечить субсидирование скидок в размере
Президент дал задания профильным ведомствам также увеличить финансирование по программе поддержки производства льняных изделий.
Чтобы поддержать просевший спрос, Владимир Путин распорядился установить приоритет российской продукции в закупках государственных органов, госкоропраций и компаний с госучастием. «Импорт захлестывает порой, надо осваивать собственный рынок, надо чтобы компании с госучастием закупали отечественную продукцию», — подчеркнул он.
По словам президента, помощь должна оказываться компаниям, которые «работают честно». Среди мер, которые должны способствовать обелению отрасли, — борьба с фальсификатом, создание социальных площадок для работы с предпринимателями, тонкая система налогообложения и развитие онлайн-форм торговли.
По словам министра финансов Антона Силуанова, российский легкопром пострадал из-за коронавирусных ограничений не так уж сильно: показатели отгрузки в январе — апреле упали на