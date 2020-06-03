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03.06.2020 14:38
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В Петербурге прошли обыски у лидера «Альянса учителей». Возбуждено уголовное дело по статье «неуважение к суду»

В квартире активиста и лидера профсоюза «Альянс учителей» Даниила Кена прошел обыск. Об этом 3 июня сообщает петербургский штаб Алексея Навального.

Представители оппозиционного политика уточняют, он закончился около двух часов дня. После этого Кена увезли на допрос.

«Даниилу вменяют 297.2 УК РФ: »...оскорбление судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении правосудия». Статья предполагает штраф до 200 тысяч рублей, или арест до 6 месяцев, или обязательные работы сроком до 480 часов», — добавили в штабе.

Брат задержанного Войцех Кен также сообщает в Twitter, что у Даниила и их мамы «изъяли технические средства».

Прошлым летом Даниил Кен неоднократно предпринимал попытки зарегистрироваться в кандидаты в муниципальные депутаты по округу Светлановское. Местный избирком отказывал ему в этом несколько раз.

Когда же это все-таки произошло, его регистрацию аннулировали из-за поста в социальной сети: он опубликовал фотографию разворота местной газеты, где были изображены единороссы на субботнике с партийными флагами, а это интеллектуальная собственность. Горсуд позже признал решение незаконным.

Вскоре в суд поступил еще один иск с требованием снять Кена. На этот раз из-за опубликованных им в соцсети листовок и записи, посвященной судье Выборгского районного суда Петербурга, которая лишила его регистрации на выборах. В посте он критически высказался относительно ее принципиальности и написал, что с ней произойдет «в прекрасной России будущего».

Как стало известно «Фонтанке», уголовное дело возбуждено Выборгским районным отделом ГУ ФСПП по Петербургу.

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Комментарии (5)

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Владислав М
А за что уважать суды, которые крутят законом как дышлом в угоду власти? Уважать надо только тех судей, которые судят честно и справедливо.
***_555
А у них негров убивают! (с) путриотня
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