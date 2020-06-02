Строителю 4-километровой велодорожки в Светогорске до границы с Финляндией готовы дать почти 60 млн рублей

Дирекция по строительству и развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти объявила конкурс на строительство велосипедной дорожки, которая входит в проект приграничного сотрудничества, финансируемый ЕС. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ведомства.



За обустройство пути для двухколёсного транспорта заказчик готов заплатить 58 792 000 рублей. Информация о закупке была размещена 29 июня, заявки будут принимать в течение месяца. По данным закупки, при обустройстве дорожки, подрядчик также должен будет отремонтировать два моста (через р. Грязный и р. Унтерниска), провести реконструкцию железнодорожного моста на ул. Заводской, установить освещение.