Строителю 4-километровой велодорожки в Светогорске до границы с Финляндией готовы дать почти 60 млн рублей
Дирекция по строительству и развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти объявила конкурс на строительство велосипедной дорожки, которая входит в проект приграничного сотрудничества, финансируемый ЕС. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе ведомства.
За обустройство пути для двухколёсного транспорта заказчик готов заплатить 58 792 000 рублей. Информация о закупке была размещена 29 июня, заявки будут принимать в течение месяца. По данным закупки, при обустройстве дорожки, подрядчик также должен будет отремонтировать два моста (через р. Грязный и р. Унтерниска), провести реконструкцию железнодорожного моста на ул. Заводской, установить освещение.
«На подъезде к территории МАПП «Светогорск» для велосипедистов предусматривается зона отдыха, которая будет представлять из себя площадку, на которой будут размещены велопарковка с зоной для ремонта велосипеда и павильон ожидания. Непосредственно на территории МАПП предусматривается обустройство велопарковок», — говорится в технической документации.
Протяжённость маршрута от города Светогорска до одноимённого пункта пропуска составит 4 километра. На некоторых участках байки отделят от пешеходов, на некоторых сделают совмещённую велопешеходную дорожку.
АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и управляющий орган программы приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия ПС 2014–2020» подписали грант-контракт на реализацию международного велопроекта на сумму 1 583 240 евро в ноябре.
Сам проект называется «Адаптация новых подходов развития велосипедного транспорта и велосипедных маршрутов между Россией и Финляндией в целях улучшения безопасности, мобильности и окружающей среды, и продвижения социального развития (на примере строительства велодорожки Светогорск — Иматра)». Основная его часть — это строительство велодорожки от Светогорска до границы. Продолжение ее появится и на финской стороне, до Иматры, но в рамках другого проекта. Первым этапом значилась научно-исследовательская работа по вопросам развития велосипедного туризма на территории Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов Ленинградской области, а также практики использования пунктов пропуска туристами на двухколесном транспорте. На разработку концепции потратили 34 млн рублей.
Подробнее о проекте «Фонтанка» писала ранее.