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02.06.2020 15:37
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«Новые формы занятости». Правительство РФ вводит минимальную часовую ставку и разрешает работать «на удаленке»

Премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту общенациональный план восстановления экономики страны, который включает в себя «новые формы занятости».

Фото: скриншот трансляции

«В сфере поддержки занятости населения предполагается закрепить новые (дистанционные) формы занятости, внедрить цифровые технологии в документооборот в рамках трудовых отношений», — цитирует 2 июня текст документа ТАСС.

Одним из нововведений станет появление минимального размера часовой ставки «при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев». Такое решение принято для борьбы с теневой оплатой труда. Также власти дадут работодателям возможность заключения срочных трудовых договоров сроком до 1 года с «лицами, поступающими на работу во вновь созданную организацию».

Также в плане прописано такое понятие, как «удаленная работа», на которую работник теперь может уйти без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. На «удаленке» смогут работать также государственные и муниципальные служащие.

Михаил Мишустин на совещании с Владимиром Путиным отметил, что важной задачей остается восстановление занятости и роста экономики. Глава государства призвал добиться «долгосрочных изменений в экономике и качественно новой динамики».

Фото: скриншот трансляции

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Комментарии (3)

ussr_forever
теперь царёк и его лизоблюды уедут из страны и будут управлять ей на удалёнке.... пусть в США едут, может их негры там и поимеют... должна же быть где-то в мире справедливость.. =)
261799441
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Alexander_5e4cfced16b74
" На «удаленке» смогут работать также государственные и муниципальные служащие." - это же золотое дно! )))
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