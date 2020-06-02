«Новые формы занятости». Правительство РФ вводит минимальную часовую ставку и разрешает работать «на удаленке»

Одним из нововведений станет появление минимального размера часовой ставки «при привлечении работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев». Такое решение принято для борьбы с теневой оплатой труда. Также власти дадут работодателям возможность заключения срочных трудовых договоров сроком до 1 года с «лицами, поступающими на работу во вновь созданную организацию».

Также в плане прописано такое понятие, как «удаленная работа», на которую работник теперь может уйти без заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. На «удаленке» смогут работать также государственные и муниципальные служащие.



Михаил Мишустин на совещании с Владимиром Путиным отметил, что важной задачей остается восстановление занятости и роста экономики. Глава государства призвал добиться «долгосрочных изменений в экономике и качественно новой динамики».

