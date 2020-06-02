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02.06.2020 14:07
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На Выборгском шоссе начался ремонт, планируется вводить реверсивное движение

На Выборгском шоссе (региональная трасса Парголово — Огоньки) стартовали ремонтные работы: будет обновлён участок от поворота на деревню Медный Завод до стыковки с федеральной трассой А-181 «Скандинавия». Автомобилистам в районе Сертолово придётся постоять в пробках.

Как сообщили «Фонтанке» 2 июня в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, пока сильных ограничений движения не введено. Однако на следующей неделе, предварительно, планируется вводить реверсивное движение. Закончить ремонт дорожники рассчитывают в начале июля.

На участке уложат два слоя асфальтобетона, укрепят обочины и установят новые остановочные павильоны — эти работы прописаны в государственном контракте в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас ведётся разборка бортового камня, а дорожные фрезы срезают изношенное покрытие.

Дорожный комитет Ленинградской области / Архив
Дорожный комитет Ленинградской области / Архив

36-километровая дорога Парголово — Огоньки связывает Санкт-Петербург и Выборгский район Ленинградской области и частично проходит по городу Сертолово.

Дорожный комитет Ленинградской области / Архив
Дорожный комитет Ленинградской области / Архив

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Комментарии (1)

HAXHAX
не устали еще ремонтировать Выборгское шоссе,где прокуратура ,когда начнут проверять подрядчиков,нельзя сделать дорогу сразу на несколько лет,а не переделывать каждый год,почему соседи (Фины)могут построить дорогу за короткий срок без переделывания,а в Рашке нет??
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