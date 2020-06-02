На Выборгском шоссе начался ремонт, планируется вводить реверсивное движение
На Выборгском шоссе (региональная трасса Парголово — Огоньки) стартовали ремонтные работы: будет обновлён участок от поворота на деревню Медный Завод до стыковки с федеральной трассой А-181 «Скандинавия». Автомобилистам в районе Сертолово придётся постоять в пробках.
Как сообщили «Фонтанке» 2 июня в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, пока сильных ограничений движения не введено. Однако на следующей неделе, предварительно, планируется вводить реверсивное движение. Закончить ремонт дорожники рассчитывают в начале июля.
На участке уложат два слоя асфальтобетона, укрепят обочины и установят новые остановочные павильоны — эти работы прописаны в государственном контракте в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас ведётся разборка бортового камня, а дорожные фрезы срезают изношенное покрытие.
36-километровая дорога Парголово — Огоньки связывает Санкт-Петербург и Выборгский район Ленинградской области и частично проходит по городу Сертолово.