На Выборгском шоссе начался ремонт, планируется вводить реверсивное движение

На Выборгском шоссе (региональная трасса Парголово — Огоньки) стартовали ремонтные работы: будет обновлён участок от поворота на деревню Медный Завод до стыковки с федеральной трассой А-181 «Скандинавия». Автомобилистам в районе Сертолово придётся постоять в пробках.

Как сообщили «Фонтанке» 2 июня в пресс-службе дорожного комитета Ленинградской области, пока сильных ограничений движения не введено. Однако на следующей неделе, предварительно, планируется вводить реверсивное движение. Закончить ремонт дорожники рассчитывают в начале июля.