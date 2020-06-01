Россиянам начали переводить «детские» выплаты по 10 тысяч рублей
С утра 1 июня россиянам начали поступать единовременные выплаты по десять тысяч рублей для детей от 3 до 16 лет. Такую поддержку семьям предложил организовать Владимир Путин.
После объявления о том, что подать заявление на получение денег можно через портал «Госуслуги», именно эта опция стала рекордной по посещаемости. При этом ажиотаж был таким, что в первые же дни профильные сайты перестали справляться со свалившейся нагрузкой. К 26 мая специалистам поступило больше 10 миллионов заявок.
Мера поддержки стала частью третьего пакета помощи гражданам и бизнесу во время пандемии коронавируса, она должна коснуться почти 50 миллионов человек. На эти цели выделили 197,2 миллиарда рублей. Заявление может подать любой из родителей до 1 октября 2020 года вне зависимости от дохода семьи.
Также в России продолжаются выплаты семьям с детьми до трёх лет. Они получают по пять тысяч рублей.