Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно состыковался с МКС

Корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту успешно состыковался с Международной космической станцией 31 мая. Корабль SpaceX с экипажем на борту успешно пристыковался к Международной космической станции через 19 часов после запуска. Наблюдать за процессом 31 мая можно было в прямом эфире на YouTube. Частная компания впервые доставила людей на станцию.

Пассажирская вариация машины Dragon, которая до этого работала с грузами, стартовала в США 30 мая со второй попытки. В полёт на Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал во Флориде отправились космонавты Боб Бенкен и Даглас Харли. Сближение с МКС началось за два часа до стыковки. На Землю астронавты вернутся на том же челноке.

Событие стало историческим для Штатов, в частности потому, что страна не отправляла космонавтов со своих площадок последние девять лет. Монополистом в отрасли оставался Роскосмос.

Основатель SpaceX, бизнесмен и инженер Илон Маск на пресс-конференции вспомнил шутку главы российской корпорации Дмитрия Рогозина и после успешного старта ракеты заявил, что «батут работает». Ранее Рогозин предлагал доставлять американских астронавтов на МКС именно так.