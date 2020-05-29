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29.05.2020 16:08
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На Бестужевской Mazda уронила фургон, а на Софийской раскидало два легковых автомобиля

Легковой автомобиль и фургон не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга. А на юго-востоке города не разъехались две легковых, и очевидцы сообщают о пострадавших.

Как сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», днем 29 мая на пересечении Бестужевской и Замшиной улиц столкнулись легковой автомобиль Mazda и вазовский фургон ВИС. От удара последний опрокинулся набок.

У упавшего фургона, судя по видео, начало дымиться из-под капота, но пожарные к этому моменту уже были на месте. У «Мазды» повреждена передняя часть.

О пострадавших не сообщается.

Фото: «Мегаполис»
Фото: «Мегаполис»

До этого на Софийской улице столкнулись два легковых автомобиля, сообщает очевидица Наталья в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Похоже, или плохо стало, или невнимательность. С иномарки погрузили в скорую», — пишет она.

Как стало известно «Фонтанке», одного из участников ДТП увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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