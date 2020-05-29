Легковой автомобиль и фургон не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга. А на юго-востоке города не разъехались две легковых, и очевидцы сообщают о пострадавших.



Как сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», днем 29 мая на пересечении Бестужевской и Замшиной улиц столкнулись легковой автомобиль Mazda и вазовский фургон ВИС. От удара последний опрокинулся набок.