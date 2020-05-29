На Бестужевской Mazda уронила фургон, а на Софийской раскидало два легковых автомобиля
Легковой автомобиль и фургон не поделили перекресток в Калининском районе Петербурга. А на юго-востоке города не разъехались две легковых, и очевидцы сообщают о пострадавших.
Как сообщают в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург», днем 29 мая на пересечении Бестужевской и Замшиной улиц столкнулись легковой автомобиль Mazda и вазовский фургон ВИС. От удара последний опрокинулся набок.
У упавшего фургона, судя по видео, начало дымиться из-под капота, но пожарные к этому моменту уже были на месте. У «Мазды» повреждена передняя часть.
О пострадавших не сообщается.
До этого на Софийской улице столкнулись два легковых автомобиля, сообщает очевидица Наталья в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». «Похоже, или плохо стало, или невнимательность. С иномарки погрузили в скорую», — пишет она.
Как стало известно «Фонтанке», одного из участников ДТП увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.