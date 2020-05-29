Молодой парень на «Приоре» сбил пожилую женщину на «зебре» на 1-й Красноармейской
Пожилая женщина пострадала под колесами автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга утром 29 мая. Она переходила дорогу по «зебре».
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 11:50 у дома 3–5 по 1-й Красноармейской улице. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля LADA Priora в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 79-летнюю женщину.
В результате ДТП потерпевшая получила травмы средней степени тяжести.