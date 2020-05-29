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29.05.2020 14:14
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Молодой парень на «Приоре» сбил пожилую женщину на «зебре» на 1-й Красноармейской

Пожилая женщина пострадала под колесами автомобиля в Адмиралтейском районе Петербурга утром 29 мая. Она переходила дорогу по «зебре».

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 11:50 у дома 3–5 по 1-й Красноармейской улице. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля LADA Priora в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 79-летнюю женщину.

В результате ДТП потерпевшая получила травмы средней степени тяжести.

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Комментарии (3)

dragvs
ГИБДД ему еще и медаль выдадут. А старушек у нас и так стараются как можно скорее под землю отправить. Могли бы заборов установить и закопать пару сотен миллионов рублей в подземный ПП.
ussr_forever
лишите его прав
Nafanka
Что удивительного? МОЛОДОЙ сбил ПОЖИЛУЮ?! Всё в ТРЕНДЕ...
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