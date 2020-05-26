В следственном управлении СК по Ленобласти у восьми человек выявили коронавирус

По данным «Фонтанки», первый заболевший был зафиксирован в конце апреля. После этого сотрудникам управления массово провели тестирование работники областного Роспотребнадзора. По имеющейся информации, к 9 мая количество выявленных случаев по результатам тестов увеличилось. На 22 мая среди сотрудников управления было уже восемь выявленных случаев. Еще одна заболевшая — под вопросом.

На конец мая в следственном управлении 47 региона, которое территориально расположено в центре Петербурга на Вознесенском проспекте, выявлено 8 случаев заболевания коронавирусом.

По имеющейся информации, карантин в управлении не объявлен. На 5 июня запланирована коллегия следственного управления с участием руководителей и их замов из районов региона.



В пресс-службе СУ отказались от комментариев, сославшись на то, что это компетенция Роспотребнадзора. Глава санитарного ведомства, выслушав вопрос «Фонтанки», бросила трубку.

