FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
71.88р78.44р
ВСЁ О КОРОНОВИРУСЕ. ОНЛАЙНПомощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
25.05.2020 14:04
1
Печать

Комитет по культуре: Салюта на День города в Петербурге не будет «в силу эпидемиологической обстановки»

В день 317-летия Петербурга небо над ним останется темным (насколько это возможно в период белых ночей): праздничного фейерверка не будет. Эту информацию «Фонтанке» 25 мая подтвердили в комитете по культуре.

В ведомстве подчеркнули, что речь идет не об отмене мероприятия, а о том, что оно изначально не планировалось — в силу эпидемиологической обстановки. Тем не менее огни Ростральных колонн все же зажгут.

В целом же программа городских торжеств будет сконцентрирована на онлайне и телетрансляциях: горожан ждет шоу барабанщиков DrumПарад (его можно будет посмотреть #безантракта на «Фонтанке»), гала-концерт с участием звезд классики и эстрады на канале 78, концертная программа «Город над вольной Невой!» от БКЗ «Октябрьский» в эфире канала «Санкт-Петербург» и традиционный концерт «Классика на Дворцовой» бренда Dance Open.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Никита Михалков
А какая связь между "эпидемией" и салютом?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний