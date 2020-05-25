Комитет по культуре: Салюта на День города в Петербурге не будет «в силу эпидемиологической обстановки»

В день 317-летия Петербурга небо над ним останется темным (насколько это возможно в период белых ночей): праздничного фейерверка не будет. Эту информацию «Фонтанке» 25 мая подтвердили в комитете по культуре.



В ведомстве подчеркнули, что речь идет не об отмене мероприятия, а о том, что оно изначально не планировалось — в силу эпидемиологической обстановки. Тем не менее огни Ростральных колонн все же зажгут.



В целом же программа городских торжеств будет сконцентрирована на онлайне и телетрансляциях: горожан ждет шоу барабанщиков DrumПарад (его можно будет посмотреть #безантракта на «Фонтанке»), гала-концерт с участием звезд классики и эстрады на канале 78, концертная программа «Город над вольной Невой!» от БКЗ «Октябрьский» в эфире канала «Санкт-Петербург» и традиционный концерт «Классика на Дворцовой» бренда Dance Open.

