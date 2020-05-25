У петербуржца отобрали машину-ровесницу. Полиция показала, как по городу катали «Чайзер» и кто был в кабине эвакуатора
Двое мужчин отняли у официанта из петербургского аэропорта Пулково его потрёпанный жизнью автомобиль для трековых гонок. Добычу погрузили на эвакуатор и увезли с паркинга ТРЦ «МЕГА Дыбенко». По горячим следам полиция отыскала машину, подробности в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали 25 мая.
23-летний сотрудник общепита сообщил в полицию о грабеже накануне. Он рассказал, что около половины девятого утра на территории открытого паркинга неизвестные погрузили его зелёный по документам, но чёрный в реальности Toyota Chaser на эвакуатор. Позднее они поменяли номер легковой, а вместе с ним — год выпуска и владельца. Ущерб от потери машины, которой уже 21 год, гонщик-любитель оценил в 510 тысяч рублей.
пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области
Эвакуатор был остановлен на Ириновском проспекте. В кабине «Газели» находились 30-летний уроженец Азербайджана и его 24-летний знакомый из Туркменистана. Оба автомобиля помещены на спецстоянку. Возбуждено уголовное дело о грабеже.
На предоставленных кадрах видно, что «Чайзер» уже многое повидал, вероятно, во время гонок и дрифта.
Полиция просит присмотреться к лицам подозреваемых, так как они могут быть причастны к другим эпизодам противоправной деятельности.