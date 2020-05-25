Двое мужчин отняли у официанта из петербургского аэропорта Пулково его потрёпанный жизнью автомобиль для трековых гонок. Добычу погрузили на эвакуатор и увезли с паркинга ТРЦ «МЕГА Дыбенко». По горячим следам полиция отыскала машину, подробности в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рассказали 25 мая.



23-летний сотрудник общепита сообщил в полицию о грабеже накануне. Он рассказал, что около половины девятого утра на территории открытого паркинга неизвестные погрузили его зелёный по документам, но чёрный в реальности Toyota Chaser на эвакуатор. Позднее они поменяли номер легковой, а вместе с ним — год выпуска и владельца. Ущерб от потери машины, которой уже 21 год, гонщик-любитель оценил в 510 тысяч рублей.

