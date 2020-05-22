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22.05.2020 20:15
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Матвиенко поддержала идею объединения Архангельской области и НАО. Такой же путь она советует «целому ряду регионов»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает «правильным» «движение», которое было запущено официальным намерением объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в единый субъект РФ. Об этом она заявила в интервью, часть которого была показана в эфире телеканала «Россия 24»

Более того, Матвиенко видит перспективы такого же пути и для ряда других регионов России.

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов (я не буду их называть), которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», - цитирует спикера Совфеда ТАСС.

Ранее идею объединения с НАО и Архангельской области отверг глава Республики Коми Владимир Уйба.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». Голосование жителей регионов по этому вопросу может состояться в единый день голосования в сентябре текущего года.

Стоит отметить, что во времена СССР территории уже входили в Северный край — административно-территориальную единицу на северо-западе РСФСР, которая существовала с 1 октября 1929 года по 5 декабря 1936 года.

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Комментарии (6)

Владислав М
Чиновники боятся автономии нефтегазоносных регионов? Типа вдруг там какая революция, что же Рублёвка без Севера делать-то будет!
NasushnyBread
Укрупнение позволит эффективнее расходовать средства, но регионы потерявшие статус потерпят фиаско 😔
Samal_5e4d4df31fec5
Предлагаю объединить 80 регионов а потом разделить на пять стран, чтобы у каждой был доступ к Арктике. Сразу станет и власть прозрачнее, и люди зажиточнее. Хотя это кажется сепаратизм и покушение на государственный строй...Но что, уже и помечтать нельзя?
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