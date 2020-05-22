Матвиенко поддержала идею объединения Архангельской области и НАО. Такой же путь она советует «целому ряду регионов»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает «правильным» «движение», которое было запущено официальным намерением объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в единый субъект РФ. Об этом она заявила в интервью, часть которого была показана в эфире телеканала «Россия 24»
Более того, Матвиенко видит перспективы такого же пути и для ряда других регионов России.
«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов (я не буду их называть), которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», - цитирует спикера Совфеда ТАСС.
Ранее идею объединения с НАО и Архангельской области отверг глава Республики Коми Владимир Уйба.
Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». Голосование жителей регионов по этому вопросу может состояться в единый день голосования в сентябре текущего года.
Стоит отметить, что во времена СССР территории уже входили в Северный край — административно-территориальную единицу на северо-западе РСФСР, которая существовала с 1 октября 1929 года по 5 декабря 1936 года.