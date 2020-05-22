Матвиенко поддержала идею объединения Архангельской области и НАО. Такой же путь она советует «целому ряду регионов»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает «правильным» «движение», которое было запущено официальным намерением объединить Архангельскую область и Ненецкий автономный округ в единый субъект РФ. Об этом она заявила в интервью, часть которого была показана в эфире телеканала «Россия 24»

Более того, Матвиенко видит перспективы такого же пути и для ряда других регионов России.

«Честно говоря, есть еще целый ряд регионов (я не буду их называть), которые в случае объединения получили бы новые серьезные возможности для более эффективного развития», - цитирует спикера Совфеда ТАСС.

