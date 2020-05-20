Врио главы Коми Владимир Уйба отрицательно относится к объединению своего региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Своё мнение он высказал на встрече с общественниками 20 мая, о чём рассказал в видео у себя на странице.

«Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров и действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу, от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, и если это обоюдное решение жителей двух или трёх регионов, тогда оно имеет место быть. Если же это функциональное решение без мнения людей, проживающих на этих территориях, - это заведомо провальный вариант», - сказал Уйба.