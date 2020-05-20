FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +5
72.34р79.18р
Помощь для бизнеса и гражданКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
20.05.2020 21:11
7
Печать

«Я против таких разговоров». Глава Республики Коми не согласен с предложением объединить его регион с Архангельской областью и НАО

Врио главы Коми Владимир Уйба отрицательно относится к объединению своего региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Своё мнение он высказал на встрече с общественниками 20 мая, о чём рассказал в видео у себя на странице.

«Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров и действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу, от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, и если это обоюдное решение жителей двух или трёх регионов, тогда оно имеет место быть. Если же это функциональное решение без мнения людей, проживающих на этих территориях, - это заведомо провальный вариант», - сказал Уйба.

«Не поддавайтесь настроениям, что это вопрос решённый, это гипотеза, которая обсуждается», - призвал местных жителей врио губернатора. Напомним, о предложении включить в объединение Архангельской области и НАО в единый субъект РФ ещё и Республику Коми накануне рассказал руководитель рабочей группы по этому вопросу Матвей Чупров.

Он также подчеркнул, что статус республики выше статуса области или автономного округа, и его стоит сохранить.

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». Голосование жителей регионов по этому вопросу может состояться в единый день голосования в сентябре текущего года.

Стоит отметить, что во времена СССР территории уже входили в Северный край — административно-территориальную единицу на северо-западе РСФСР, которая существовала с 1 октября 1929 года по 5 декабря 1936 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

footballer12
Смотрю, у наших власть имущих прямо угар по части "принятия решений". Только надо помнить, что там будут ещё треш и содомия, причём неизвестно ещё в каком порядке.
f0ntan
Коми надо было объединять с Коми: Коми-Пермяцкий округ присоединять к республике Коми, а не к Пермской области. Ненцев надо было объединять с ненцами, и объединять Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа, а не вливать Ненецкий округ в Архангельскую область. Бурят надо было объединять с бурятами, и Агинский и Усть-Ордынский Бурятский округа надо было присоединять к республике Бурятия, а не Читинской и Иркутской областям.
Oleg_I
В чем смысл этих слияний, кто-нибудь пояснит? Лишение ненцев (и коми) автономии? Слишком много себе вольностей позволяют?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний