«Я против таких разговоров». Глава Республики Коми не согласен с предложением объединить его регион с Архангельской областью и НАО
Врио главы Коми Владимир Уйба отрицательно относится к объединению своего региона с Архангельской областью и Ненецким автономным округом. Своё мнение он высказал на встрече с общественниками 20 мая, о чём рассказал в видео у себя на странице.
«Хочу сразу сказать, что я против таких разговоров и действий необдуманных. Считаю, что эта инициатива должна исходить снизу, от людей, живущих в этих регионах. Если это им нужно, и если это обоюдное решение жителей двух или трёх регионов, тогда оно имеет место быть. Если же это функциональное решение без мнения людей, проживающих на этих территориях, - это заведомо провальный вариант», - сказал Уйба.
«Не поддавайтесь настроениям, что это вопрос решённый, это гипотеза, которая обсуждается», - призвал местных жителей врио губернатора. Напомним, о предложении включить в объединение Архангельской области и НАО в единый субъект РФ ещё и Республику Коми накануне рассказал руководитель рабочей группы по этому вопросу Матвей Чупров.
Он также подчеркнул, что статус республики выше статуса области или автономного округа, и его стоит сохранить.
Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 мая меморандум «О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа». Голосование жителей регионов по этому вопросу может состояться в единый день голосования в сентябре текущего года.
Стоит отметить, что во времена СССР территории уже входили в Северный край — административно-территориальную единицу на северо-западе РСФСР, которая существовала с 1 октября 1929 года по 5 декабря 1936 года.