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21.05.2020 15:27
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ДТП на Невском с двух ракурсов: водитель пошёл на поворот из третьего ряда, не считаясь с троллейбусом

Сомнительный маневр водителя легкового автомобиля с номерами республики Марий Эл нарушил планы десятков петербуржцев, ехавших в троллейбусе по Невскому проспекту. В ДТП никто не пострадал.

О столкновении на Невском у пересечения с улицей Марата «Фонтанке» сообщил читатель Андрей. Кадры есть и в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: читатель «Фонтанки» Андрей
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что ДТП случилось 21 мая в 13:23. Троллейбус двигался от улицы Кораблестроителей, автомобиль «Ниссан» — попутно с ним в третьем ряду. Внезапно водитель решил, что ему надо направо, и повернул, невзирая на едущий справа от него троллейбус.

Как видно на записи камеры наружного видеонаблюдения, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», удар пришёлся в левый угол, тяжёлая машина отправила внедорожник на несколько метров вперёд. От удара его развернуло на 180 градусов.

Троллейбус получил незначительные повреждения, никто не пострадал, отметили в «Горэлектротрансе». Водители дождались ГИБДД, движению транспорта столкнувшиеся машины не мешали. Около 15 часов они разъехались.

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Комментарии (18)

alex-un
Дебил, блин!
gencon
Слишком фатально водитель направо ушёл - надо разбираться в причинах. Если пьяный - это одно, если прокурор или судья - другое. А если пьяный прокурор - судья - третье.
Андрей Афанасьев
Обратил внимание, что в этот карантин носиться стали значительно больше, нервишки шалят наверно.
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