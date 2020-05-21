ДТП на Невском с двух ракурсов: водитель пошёл на поворот из третьего ряда, не считаясь с троллейбусом
Сомнительный маневр водителя легкового автомобиля с номерами республики Марий Эл нарушил планы десятков петербуржцев, ехавших в троллейбусе по Невскому проспекту. В ДТП никто не пострадал.
О столкновении на Невском у пересечения с улицей Марата «Фонтанке» сообщил читатель Андрей. Кадры есть и в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» пояснили, что ДТП случилось 21 мая в 13:23. Троллейбус двигался от улицы Кораблестроителей, автомобиль «Ниссан» — попутно с ним в третьем ряду. Внезапно водитель решил, что ему надо направо, и повернул, невзирая на едущий справа от него троллейбус.
Как видно на записи камеры наружного видеонаблюдения, оказавшейся в распоряжении «Фонтанки», удар пришёлся в левый угол, тяжёлая машина отправила внедорожник на несколько метров вперёд. От удара его развернуло на 180 градусов.
Троллейбус получил незначительные повреждения, никто не пострадал, отметили в «Горэлектротрансе». Водители дождались ГИБДД, движению транспорта столкнувшиеся машины не мешали. Около 15 часов они разъехались.