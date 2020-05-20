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20.05.2020 21:45
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В Госдуму внесли законопроект об отмене контрсанкций для товаров, ставших дефицитными из-за пандемии коронавируса

Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который позволяет отказываться от контрсанкций при закупке дефицитных товаров — причем не только тех, аналоги которых в России не производятся. Соответствующий документ опубликован 20 мая в базе данных нижней палаты парламента.

«Предлагается дополнить часть 2 статьи 4 (ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств") положением, позволяющим правительству РФ принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, а также товаров, производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных», - говорится в пояснительной записке к документу.

Косачев пояснил «Интерфаксу», что, например, под действие документа могут попасть защитные маски.

«Опыт пандемии показал, что под ответные меры могут попадать товары первой необходимости санитарно-медицинского направления (медицинские маски, защитная одежда, оборудование и др.). И если речь идет о защите здоровья и безопасности граждан России, меры противодействия, на наш взгляд, не должны распространяться на такого рода продукцию», - заявил агентству сенатор.

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Комментарии (6)

260642921
Любой протекционизм для оправдания собственного авантюризма - это глупость. В случае с отказом от закупок ИВЛ за рубежом и производства отечественных "аналогов" с китайскими дешевыми комплектующими - это еще и преступная глупость.
krasnonosov
Так вот почему рыжий депутат предложил отказаться от служебного автомобиля в Петербурге. Теперь у него нет надобности лично ездить в финку со своими непроверяйками за так им любимой красной рыбкой. Теперь они хотят разрешить нужным людям в нужных количествах легально завозить нужную им санкционку!
260597571
Анало-говнет!
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