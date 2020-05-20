В Госдуму внесли законопроект об отмене контрсанкций для товаров, ставших дефицитными из-за пандемии коронавируса

Сенаторы Константин Косачев и Сергей Кисляк внесли в Госдуму законопроект, который позволяет отказываться от контрсанкций при закупке дефицитных товаров — причем не только тех, аналоги которых в России не производятся. Соответствующий документ опубликован 20 мая в базе данных нижней палаты парламента.



«Предлагается дополнить часть 2 статьи 4 (ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств") положением, позволяющим правительству РФ принимать решение о ввозе в РФ не только в отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся в РФ, а также товаров, производимых в РФ, но которые в силу особых условий, например, режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации, попали в категорию дефицитных», - говорится в пояснительной записке к документу.

