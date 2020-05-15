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15.05.2020 11:42
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Упрдор: Танк с КАД убрали; повреждений ни дорога, ни люди не получили

Последствия ДТП с танком на КАД, на развязке с продолжением улицы Пионерстроя, ликвидировали. В аварии никто не пострадал.

Официальную информацию о происшествии «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 15 мая около 10 часов на 84-м километре внутреннего кольца, на съезде со стороны Ленобласти на внутреннее кольцо, по предварительной информации, с грузового прицепа, перевозившего военную технику, на проезжую часть съехал танк. Конструктивные элементы дороги повреждений не получили, люди не пострадали.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

После ДТП была частично ограничена пропускная способность дороги. «И все у танка притормаживают, чтоб на камеру снять. Будто летающую тарелку увидели», — отмечали автомобилисты в группе «ДТП и ЧП». К 11 часам танк с проезжей части убрали, и движение возобновилось в штатном режиме.

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Комментарии (1)

Peshekhod
А как там насчет покарать служивых за негабаритный груз?
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