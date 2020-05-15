Последствия ДТП с танком на КАД, на развязке с продолжением улицы Пионерстроя, ликвидировали. В аварии никто не пострадал.

Официальную информацию о происшествии «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». 15 мая около 10 часов на 84-м километре внутреннего кольца, на съезде со стороны Ленобласти на внутреннее кольцо, по предварительной информации, с грузового прицепа, перевозившего военную технику, на проезжую часть съехал танк. Конструктивные элементы дороги повреждений не получили, люди не пострадали.