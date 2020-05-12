Пользователи интернет-портала «Госуслуги» пожаловались на очередной сбой в его работе. Они снова не могут оформить обещанную президентом единовременную выплату на ребенка в возрасте от трех до 16 лет.



При попытке перейти по ссылке на специально созданный на сайте «Госуслуг» раздел, которым ранее посоветовали пользоваться в Минкомсвязи РФ, появляется сообщение о «внутренней ошибке сервера».



Об аналогичной проблеме сайт информирует пользователей при попытке зайти в личный кабинет.