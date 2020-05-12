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12.05.2020 22:58
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Сайт «Госуслуг» повторно не выдержал наплыва желающих оформить пособие на ребенка. Создание специального раздела не помогло

Пользователи интернет-портала «Госуслуги» пожаловались на очередной сбой в его работе. Они снова не могут оформить обещанную президентом единовременную выплату на ребенка в возрасте от трех до 16 лет.

При попытке перейти по ссылке на специально созданный на сайте «Госуслуг» раздел, которым ранее посоветовали пользоваться в Минкомсвязи РФ, появляется сообщение о «внутренней ошибке сервера».

Об аналогичной проблеме сайт информирует пользователей при попытке зайти в личный кабинет.

Напомним, накануне во время своего очередного обращения к нации по вопросам, связанным с коронавирусом, президент России Владимир Путин заявил о финансовой поддержке семей с детьми от трёх до 16 лет. С 1 июня им единовременно будет выплачено по 10 тысяч рублей.

Жители страны массово ринулись оформлять выплаты на интернет-портал «Госуслуги». Из-за большой нагрузки он не выдержал и перестал принимать заявки на пособие. Проблему попытались решить созданием специального раздела на сайте, но, как оказалось, помогло это ненадолго.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Агроном аэродрома
Мда... Молодеют в рассее пенсы..
Батарейкин
Только что отправил. Со 2-го раза ушло
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