В Ленобласти начинают смягчать ограничительные меры. Откроются салоны красоты, кафе и музеи

Как сообщает 11 мая 47news , регион поделят на три условных зоны. Первая включает в себя Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Тосненский, Кировский районы. Здесь самая неблагополучная ситуация с заболевшими коронавирусом. Во второй блок вошли Бокситогорский, Кингисеппский, Ломоносовский, Приозерский, Тихвинский, Волосовский, Киришский районы, где обстановка не такая сложная. Третья – Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский районы и Сосновый Бор.

Условия работы организаций и требования по санитарно-эпидемиологической безопасности будут различаться в зависимости от района.

При обязательном использовании масок разрешено работать магазинам с непродовольственными товарами, торговым центрам, временным рынкам, общепиту, турбазам и домам отдыха. Смогут работать парикмахерские и салоны красоты при условии обязательного ношения масок и нахождении в помещении не более двух посетителей одновременно.

Также в регионе разрешат работать музеям – однако и здесь действуют различные ограничения по районам. Во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Тосненском и Кировском районах самые строгие правила – экскурсии разрешены для групп из пяти человек и только на открытом воздухе.

Кафе и рестораны, смогут принимать посетителей на террасах. Или если переоборудуют помещение так, чтобы расстояние между столами было не менее полутора метров.

За весь период пандемии в Ленобласти зарегистрировано 1 566 случаев заражения коронавирусом. 450 человек излечились, шестеро умерли. Коронавирусной инфекцией переболел губернатор Дрозденко.