Работал, падал, отлёживался. Губернатор Ленобласти признался, что перенёс на ногах коронавирус
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заразился коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона заявил после того, как вылечился.
О состоянии своего здоровья Дрозденко 11 мая рассказал в эфире правительственного телеканала «ЛенТВ24». Когда именно он получил положительные результаты теста, не уточняется. Как пишет 47news, по всей видимости, губернатор заболел в двадцатых числах апреля, а первые признаки инфекции были выявлены во время обязательной термометрии в здании правительства.
Самыми сложными Дрозденко назвал первые пять дней болезни, когда поднималась высокая температура. «Проводил видеоконференции, потом падал и час отлёживался», — делится он подробностями, добавляя, что во время совещаний под рубашкой всегда была футболка, которую приходилось постоянно менять.
От предложенной госпитализации губернатор отказался. Лечение в больнице вынудило бы передать свои обязанности заместителям, объясняет Дрозденко. Во время болезни ему помогала младшая дочь, студентка Софья. Она передавала домашнюю еду, но с отцом не контактировала.
На 11-й день тест показал отрицательный результат, лёгкие в результате инфекции не пострадали. Как заверил Дрозденко, для общества он безопасен.
За весь период пандемии в Ленобласти зарегистрировано 1 566 случаев заражения коронавирусом. 450 человек излечились, шестеро умерли.