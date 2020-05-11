Работал, падал, отлёживался. Губернатор Ленобласти признался, что перенёс на ногах коронавирус

О состоянии своего здоровья Дрозденко 11 мая рассказал в эфире правительственного телеканала «ЛенТВ24». Когда именно он получил положительные результаты теста, не уточняется. Как пишет 47news , по всей видимости, губернатор заболел в двадцатых числах апреля, а первые признаки инфекции были выявлены во время обязательной термометрии в здании правительства.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заразился коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона заявил после того, как вылечился.

Самыми сложными Дрозденко назвал первые пять дней болезни, когда поднималась высокая температура. «Проводил видеоконференции, потом падал и час отлёживался», — делится он подробностями, добавляя, что во время совещаний под рубашкой всегда была футболка, которую приходилось постоянно менять.

От предложенной госпитализации губернатор отказался. Лечение в больнице вынудило бы передать свои обязанности заместителям, объясняет Дрозденко. Во время болезни ему помогала младшая дочь, студентка Софья. Она передавала домашнюю еду, но с отцом не контактировала.

На 11-й день тест показал отрицательный результат, лёгкие в результате инфекции не пострадали. Как заверил Дрозденко, для общества он безопасен.

За весь период пандемии в Ленобласти зарегистрировано 1 566 случаев заражения коронавирусом. 450 человек излечились, шестеро умерли.