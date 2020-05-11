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11.05.2020 14:00
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Работал, падал, отлёживался. Губернатор Ленобласти признался, что перенёс на ногах коронавирус

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заразился коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона заявил после того, как вылечился.

О состоянии своего здоровья Дрозденко 11 мая рассказал в эфире правительственного телеканала «ЛенТВ24». Когда именно он получил положительные результаты теста, не уточняется. Как пишет 47news, по всей видимости, губернатор заболел в двадцатых числах апреля, а первые признаки инфекции были выявлены во время обязательной термометрии в здании правительства.

Самыми сложными Дрозденко назвал первые пять дней болезни, когда поднималась высокая температура. «Проводил видеоконференции, потом падал и час отлёживался», — делится он подробностями, добавляя, что во время совещаний под рубашкой всегда была футболка, которую приходилось постоянно менять.

От предложенной госпитализации губернатор отказался. Лечение в больнице вынудило бы передать свои обязанности заместителям, объясняет Дрозденко. Во время болезни ему помогала младшая дочь, студентка Софья. Она передавала домашнюю еду, но с отцом не контактировала.

На 11-й день тест показал отрицательный результат, лёгкие в результате инфекции не пострадали. Как заверил Дрозденко, для общества он безопасен.

За весь период пандемии в Ленобласти зарегистрировано 1 566 случаев заражения коронавирусом. 450 человек излечились, шестеро умерли.

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Комментарии (13)

Uber_33
Какой мужественный человек. Сразу видно-патриот. Бескорыстный. Видеоконференции проводит из кабинета (что бы ни говорили злые языки). Зарплату пожертвовал на борьбу. Да, именно на Борьбу. Не верите??
Чёрт Опасный
Она передавала домашнюю еду, но с отцом не контактировала.
Пиццу под дверь штоле просовывала?)
krasnonosov
А почему остальных держат по домам, даже, кто уже переболел или не имеет симптомов? Можно подумать раньше никто не гриппозничал с температурой? У меня дважды в год поднимается температура, болит горло и появляется ломота и насморк уже много десятилетий подряд. Почему я должен сегодня сидеть дома, не имея возможности полноценно жить, работать, гулять на свежем воздухе, гробя свой иммунитет в изоляции?
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