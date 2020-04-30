Смольный надеется договориться с теплоэнергетиками о сокращении субсидии для них вдвое

«Мы обязаны это возместить, — сообщил журналистам вице-губернатор Эдуард Батанов 30 апреля. — Мы надеемся договориться уплатить это в последующие периоды, мы на это рассчитываем». В аппарате вице-губернатора Николая Бондаренко подчеркнули, что объем отпуска теплоэнергии не будет зависеть от того, сократится ли субсидия.

Ранее был опубликован проект корректировки бюджета 2020 года. Согласно ему, расходы сокращаются с 727 млрд до 677 млрд, в том числе на треть уменьшается адресная инвестиционная программа. Из непрограммных расходов, которые заметно уменьшаются, можно отметить 11 млрд на реформу общественного транспорта — и, соответственно, выбывание 5 млрд выручки перевозчиков. Сокращаются и сопутствующие расходы — например, более миллиарда на остановочные павильоны. Кроме того, почти целиком исключено участие бюджета в программе капремонта домов.

При этом практически вдвое — на 6,3 млрд рублей — уменьшается субсидия теплоснабжающим организациям за оказание услуг населению по льготным тарифам. При этом в ходе осенней корректировки прошлогоднего бюджета субсидии, напротив, увеличивались на 3,4 млрд рублей. Одной из причин был закончившийся в конце 2018 года многолетний спор о переходе ТГК-1 на новую систему расчета своих расходов.