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30.04.2020 15:09
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В Петербурге к середине мая больных коронавирусом обещают выявлять за один день

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что в Северной столице сохраняется проблема со скоростью получения результатов тестирования на коронавирус.

Как он сообщил 30 апреля журналистам, Петербург идет в режиме получения результатов в течение двух дней. Но к середине мая выйдет на один. Это позволит очень быстро получать информацию о поступающих больных.

Накануне вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о том, что в Петербурге провели уже более 200 тысяч исследований на коронавирус и готовы запустить экспресс-тестирование за 10 минут.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

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srg000
Пока не появятся передвижные лабы с бесплатным экспресс-анализом на корону и антитела - все это вилами на воде писано. Так сделано в Корее, Гонконге и пр. Но хоть какая-то движуха идет и то хорошо...
Paul3390
Я не знаю что будет в мае, но 10-го апреля в нашей поликлинике срок ответа был две недели... Совершенно бессмысленный тест при таких раскладах.
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