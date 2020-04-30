В Петербурге к середине мая больных коронавирусом обещают выявлять за один день

Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге Евгений Шляхто рассказал о том, что в Северной столице сохраняется проблема со скоростью получения результатов тестирования на коронавирус.



Как он сообщил 30 апреля журналистам, Петербург идет в режиме получения результатов в течение двух дней. Но к середине мая выйдет на один. Это позволит очень быстро получать информацию о поступающих больных.



Накануне вице-губернатор Олег Эргашев рассказал о том, что в Петербурге провели уже более 200 тысяч исследований на коронавирус и готовы запустить экспресс-тестирование за 10 минут.

