Пусконаладка госпиталя в «Ленэкспо» должна закончиться в четверг
Во временном госпитале в «Ленэкспо» продолжаются пусконаладочные работы. Ранее сообщалось, что первые пациенты должны прибыть туда на текущей неделе.
Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Николая Линченко, пусконаладка должна продлиться до 29 апреля включительно.
Ранее наше издание рассказывало о том, что один из павильонов «Ленэкспо» по контракту за 416 млн рублей переоборудует в госпиталь компания «Лентехстрой». На 1000 койках предполагается разместить пациентов с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности переболеть дома. Работать там будут около 100 медиков из СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Принимать пациентов предполагалось уже с текущей недели.