FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+7°C/Завтра: +2
74.50р80.76р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
28.04.2020 19:08
3
Печать

Пусконаладка госпиталя в «Ленэкспо» должна закончиться в четверг

Во временном госпитале в «Ленэкспо» продолжаются пусконаладочные работы. Ранее сообщалось, что первые пациенты должны прибыть туда на текущей неделе.

Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Николая Линченко, пусконаладка должна продлиться до 29 апреля включительно.

Ранее наше издание рассказывало о том, что один из павильонов «Ленэкспо» по контракту за 416 млн рублей переоборудует в госпиталь компания «Лентехстрой». На 1000 койках предполагается разместить пациентов с легкой формой COVID-19, у которых нет возможности переболеть дома. Работать там будут около 100 медиков из СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Принимать пациентов предполагалось уже с текущей недели.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

155296642
Если что, в Красном Селе, есть недостроенная много лет поликлиника.
Достроить её может оказаться дешевле.
alexey_leonov
400 миллионов успели освоить. Молодцы.
Потом ещё и на демонтаж его сотни миллионов получат.
Может даже больше, чем эти 400 на монтаж.
А как же, это будет не просто демонтаж, а утилизация объекта с высочайшим уровнем биологической опасности.
BIOHAZARD.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний