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24.04.2020 12:19
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Тяжёлое течение COVID-19 будут считать показанием к прерыванию беременности

Коронавирус в тяжёлой форме и отсутствие эффекта от лечения могут быть показанием для прерывания беременности на сроке до 12 недель. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных 24 апреля.

Негативно на развитие плода могут повлиять как сам COVID-19, так и лекарственные препараты. Если пациентка откажется от аборта, ей нужно будет проходить исследования для выявления хромосомных аномалий плода. Впрочем, и это делается только по желанию будущей мамы.

Медики полагают, что при лёгком течении коронавируса вынашивание ребёнка прерывать не нужно. Однако риски всё же есть. Возможны выкидыш (2 %), задержка роста плода (10 %), преждевременные роды (39 %). У беременных с COVID-19 и пневмонией увеличивается частота кесарева сечения из-за развития дистресс-синдрома у плода.

В документе также отмечено, что пока неизвестно, возможна ли передача вируса от матери ребёнку во время беременности. Также не доказано, что женщины в положении болеют тяжелее по сравнению с общей популяцией взрослых людей.

В Петербурге продолжает расти число заболевших. За последние сутки COVID-19 выявлен у 253 человек.

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