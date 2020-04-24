Тяжёлое течение COVID-19 будут считать показанием к прерыванию беременности

Коронавирус в тяжёлой форме и отсутствие эффекта от лечения могут быть показанием для прерывания беременности на сроке до 12 недель. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных 24 апреля.



Негативно на развитие плода могут повлиять как сам COVID-19, так и лекарственные препараты. Если пациентка откажется от аборта, ей нужно будет проходить исследования для выявления хромосомных аномалий плода. Впрочем, и это делается только по желанию будущей мамы.

