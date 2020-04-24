Тяжёлое течение COVID-19 будут считать показанием к прерыванию беременности
Коронавирус в тяжёлой форме и отсутствие эффекта от лечения могут быть показанием для прерывания беременности на сроке до 12 недель. Об этом говорится в рекомендациях Минздрава РФ, опубликованных 24 апреля.
Негативно на развитие плода могут повлиять как сам COVID-19, так и лекарственные препараты. Если пациентка откажется от аборта, ей нужно будет проходить исследования для выявления хромосомных аномалий плода. Впрочем, и это делается только по желанию будущей мамы.
Медики полагают, что при лёгком течении коронавируса вынашивание ребёнка прерывать не нужно. Однако риски всё же есть. Возможны выкидыш (
В документе также отмечено, что пока неизвестно, возможна ли передача вируса от матери ребёнку во время беременности. Также не доказано, что женщины в положении болеют тяжелее по сравнению с общей популяцией взрослых людей.
В Петербурге продолжает расти число заболевших. За последние сутки COVID-19 выявлен у 253 человек.