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24.04.2020 07:32
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На авианосце Theodore Roosevelt у 840 человек подтвердили коронавирус

На авианосце Theodore Roosevelt, где зафиксировали вспышку коронавируса все члены команды прошли тестирование на инфекцию. По итогам коронавирус подтвердили у 840 человек.

Из них 88 уже вылечились, еще четверо находятся в больнице. Никто из них не лежит в отделении интенсивной терапии, сообщает 24 апреля РБК со ссылкой на The Hill

Вспышка коронавирусом произошла на борту авианосца Theodore Roosevelt в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье сообщил о распространении заболевания и потребовал срочно эвакуировать моряков. Его письмо попало в открытый доступ, из-за чего 3 апреля его освободили от должности. По словам исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли , капитан «проявил недальновидность», а письмо «напрасно подняло тревогу».

Позднее The New York Times (NYT) сообщила, тест Крозье на коронавирус дал положительный результат. По информации газеты, первые симптомы заболевания у экс-капитана появились еще до того, как он покинул авианосец.

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Комментарии (0)

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Откуда на авианосце,не стоящем в порту,оказался вирус?Летучие мыши занесли?Не это ли показатель мирового безумия с якобы "пандемией"?
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