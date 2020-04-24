На авианосце Theodore Roosevelt у 840 человек подтвердили коронавирус

На авианосце Theodore Roosevelt, где зафиксировали вспышку коронавируса все члены команды прошли тестирование на инфекцию. По итогам коронавирус подтвердили у 840 человек.

Из них 88 уже вылечились, еще четверо находятся в больнице. Никто из них не лежит в отделении интенсивной терапии, сообщает 24 апреля РБК со ссылкой на The Hill

Вспышка коронавирусом произошла на борту авианосца Theodore Roosevelt в конце марта. Командир корабля Бретт Крозье сообщил о распространении заболевания и потребовал срочно эвакуировать моряков. Его письмо попало в открытый доступ, из-за чего 3 апреля его освободили от должности. По словам исполняющего обязанности министра ВМС США Томаса Модли , капитан «проявил недальновидность», а письмо «напрасно подняло тревогу».

