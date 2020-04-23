На Тельмана трое в масках затолкали девушку в автомобиль. Медицинская защита не помогла скрыть личность похитителя

Команда из троих мужчин, спрятав лица за масками, насильно увезла девушку в Невском районе Петербурга. Один из похитителей опознан.



Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, накануне днём во дворе 44 дома на улице Тельмана трое в медицинских масках затолкали в «Мазду» 25-летнюю жертву. Автомобиль с пленницей уехал в сопровождении ВАЗа, куда уселись двое из агрессоров. Свидетелем процесса оказался старший брат похищенной, он сообщил о произошедшем в полицию.



По предварительной информации, одним из нападавших был 28-летний приезжий из Азербайджана. На своей странице в социальной сети он указывает, что якобы отучился в полицейском вузе. Ранее его штрафовали за нарушение правил пребывания на территории РФ.

