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23.04.2020 10:13
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На Тельмана трое в масках затолкали девушку в автомобиль. Медицинская защита не помогла скрыть личность похитителя

Команда из троих мужчин, спрятав лица за масками, насильно увезла девушку в Невском районе Петербурга. Один из похитителей опознан.

Как стало известно «Фонтанке» 23 апреля, накануне днём во дворе 44 дома на улице Тельмана трое в медицинских масках затолкали в «Мазду» 25-летнюю жертву. Автомобиль с пленницей уехал в сопровождении ВАЗа, куда уселись двое из агрессоров. Свидетелем процесса оказался старший брат похищенной, он сообщил о произошедшем в полицию.

По предварительной информации, одним из нападавших был 28-летний приезжий из Азербайджана. На своей странице в социальной сети он указывает, что якобы отучился в полицейском вузе. Ранее его штрафовали за нарушение правил пребывания на территории РФ.

«По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников», — добавили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

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Комментарии (3)

260807761
Вы что, это же у них просто такие традиции, они не виноваты
Gilka
розыск и задержание злоумышленников. а девушку то искать будут?? или главное, чтобы преступники были задержаны? а девушка?
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