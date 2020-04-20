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20.04.2020 20:25
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РБК: Режим нерабочих дней в России может быть продлён в мае

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними объявят нерабочими. Об этом 20 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники, которые в курсе обсуждения этого вопроса в Кремле.

По данным собеседников издания, это основной сценарий, который сейчас рассматривается властями. Основной аргумент сводится к тому, что многие дни и так нерабочие, а продление режима ограничений поможет сдержать развитие пандемии. При этом один из источников не исключает, что при негативном сценарии нерабочими могут объявить дни после майских праздников до 1 июня.

Напомним, что в 2020 году выходными днями будут 1 - 5 мая и 9 - 11 мая.

В ходе заседания 20 апреля президент Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса удалось притормозить, но пик заболевания ещё впереди.

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Комментарии (15)

SERGEY111
Учитывая что даже без коронавируса на майские опять по календарю запланировано безумно неоправданное количество выходных и соответственно всеобщее безделье, то вполне естественно продлить этот режим до середины мая для властей не составит никакого труда .
kоt-idiot
Предлагаю до 7 ноября по новому стилю.
***_555
То, что продлят - понятно. А деньги? Опять "Всем пива! За счёт заведения".
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