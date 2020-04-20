РБК: Режим нерабочих дней в России может быть продлён в мае

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними объявят нерабочими. Об этом 20 апреля сообщает РБК со ссылкой на источники, которые в курсе обсуждения этого вопроса в Кремле.
По данным собеседников издания, это основной сценарий, который сейчас рассматривается властями. Основной аргумент сводится к тому, что многие дни и так нерабочие, а продление режима ограничений поможет сдержать развитие пандемии. При этом один из источников не исключает, что при негативном сценарии нерабочими могут объявить дни после майских праздников до 1 июня.
Напомним, что в 2020 году выходными днями будут 1 - 5 мая и 9 - 11 мая.
В ходе заседания 20 апреля президент Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса удалось притормозить, но пик заболевания ещё впереди.