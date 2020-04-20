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20.04.2020 14:26
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Путин: Распространение коронавируса в России удалось притормозить

Президент России констатировал, что COVID-2019 стал медленнее распространяться, однако власти готовятся ко всем возможным сценариям.

«Процесс за счет профилактических мер нам удалось притормозить, сдержать, но, к сожалению, инфекция <...> зафиксирована во всех субъектах Федерации. <...> Нам удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Пик заболеваемости еще впереди», — заявил 20 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».

Президент призвал готовиться ко всем сценариям. Глава государства пообещал, что «в конце этой — начале следующей недели» в регионах развернут дополнительные койки. Он также призвал обеспечить «повышенную защиту» от COVID-2019 для медиков.

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Комментарии (5)

Лаймовый
Судя по всему сегодняшняя статистика была "подрегулирована", чтобы не вносить корректировки в эту подготовленную речь об героических успехах.
☬☬☬
Плоти налоге
krasnonosov
Надоел.
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