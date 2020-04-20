Путин: Распространение коронавируса в России удалось притормозить
Президент России констатировал, что COVID-2019 стал медленнее распространяться, однако власти готовятся ко всем возможным сценариям.
«Процесс за счет профилактических мер нам удалось притормозить, сдержать, но, к сожалению, инфекция <...> зафиксирована во всех субъектах Федерации. <...> Нам удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Пик заболеваемости еще впереди», — заявил 20 апреля президент Владимир Путин в ходе совещания, которое транслировал телеканал «Россия 24».
Президент призвал готовиться ко всем сценариям. Глава государства пообещал, что «в конце этой — начале следующей недели» в регионах развернут дополнительные койки. Он также призвал обеспечить «повышенную защиту» от COVID-2019 для медиков.