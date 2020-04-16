Деревянная дача в Лисьем Носу и кладбищенская дорога в Петергофе признаны памятниками
Перечень выявленных памятников Петербурга пополнился двумя объектами: деревянным домом в Лисьем Носу и подъездной аллеей Свято-Троицкого кладбища. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба КГИОП.
Дачу на Приморском шоссе, 62, лит. А, относят ко второй половине 1900-х годов. Именно в это время в районе Лахты началось загородное строительство и появились посёлки Ольгино, Александровская, Владимировка. Дом без подвала, с верандой, пристройкой, мезонином, резными наличниками и карнизом интересен высокой степенью сохранности, что подтверждено исторической иконографией.
Второй объект — подъездная аллея Свято-Троицкого кладбища в Петергофе. Некрополь был основан в 1780-е годы. Аллея вела своё начало от Нижней дороги, на которой были установлены въездные ворота, с левой стороны Троицкого ручья, далее пересекала ручей по мостику и шла в направлении кладбищенской часовни по правому берегу. Длина аллеи составляла около 300 метров. Она имела каменное мощение и была обсажена дубами с шагом посадки от 4 до 6 метров. В конце XIX века эта дорога была заброшена из-за строительства новой. От тех времён там сохранились 4 живых дуба и сухостойные деревья. При этом историческая трассировка аллеи хорошо прослеживается на местности.