На Дунайском после тройного ДТП в больницу увезли младенца и дошкольника
Тройное ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга 13 апреля. В аварии пострадали дети.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в 20.44 напротив 43-го дома на Дунайском проспекте автомобиль «Шевроле Круз» врезался в «Опель», затем от удара транспорт отнесло на «Фольксваген».
Травмы получили несовершеннолетние пассажиры из «Опеля». В состоянии средней тяжести госпитализированы младенец и шестилетний мальчик.