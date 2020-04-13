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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 23:23
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На Дунайском после тройного ДТП в больницу увезли младенца и дошкольника

Тройное ДТП произошло во Фрунзенском районе Петербурга 13 апреля. В аварии пострадали дети.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, в 20.44 напротив 43-го дома на Дунайском проспекте автомобиль «Шевроле Круз» врезался в «Опель», затем от удара транспорт отнесло на «Фольксваген».

Травмы получили несовершеннолетние пассажиры из «Опеля». В состоянии средней тяжести госпитализированы младенец и шестилетний мальчик.

Фото: Дорожный инспектор / vk.com
Фото: Дорожный инспектор / vk.com
Фото: Дорожный инспектор / vk.com

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Комментарии (2)

radon
шеви круз это диагноз
hal9000
к бабке не ходи все понятно..там этот который впереди скинул газ перед пешеходным..а тот который сзади..орет-Эгегей..ану постронись..и газку поддал..ну и собстно конец фильма...
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