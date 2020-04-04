Из-за одного зараженного в Тихвине изолировали 121 рабочего в общежитии
Жители общежития в Тихвинском районе Ленинградской области изолированы на две недели. Как сообщает 4 апреля 47news, причиной стал положительный тест на коронавирус одного из рабочих.
Мужчину госпитализировали. Его коллег, оставшихся в общежитии, обеспечат трёхразовым питанием начиная с понедельника. Снабжение продуктами взяла на себя компания-работодатель, контракт с фирмой-поставщиком заключен.
Всего на объекте остался 121 человек. Все они — сотрудники компаний-подрядчиков городских заводов, в том числе вагоностроительного.
По официальным данным на 4 апреля, в Тихвине находятся четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, еще 94 под наблюдением.