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04.04.2020 20:19
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Из-за одного зараженного в Тихвине изолировали 121 рабочего в общежитии

Жители общежития в Тихвинском районе Ленинградской области изолированы на две недели. Как сообщает 4 апреля 47news, причиной стал положительный тест на коронавирус одного из рабочих.

Мужчину госпитализировали. Его коллег, оставшихся в общежитии, обеспечат трёхразовым питанием начиная с понедельника. Снабжение продуктами взяла на себя компания-работодатель, контракт с фирмой-поставщиком заключен.

Всего на объекте остался 121 человек. Все они — сотрудники компаний-подрядчиков городских заводов, в том числе вагоностроительного.

По официальным данным на 4 апреля, в Тихвине находятся четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, еще 94 под наблюдением.

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Комментарии (10)

EveReady
Запереть 120 человек вместе из-за одного заболевшего - это прямой путь к распространению вируса.
История с лайнером Diamond Princess? Нет, не слышал!
sektor7
Тихвинский вагоностроительный завод
Там практически один аутсорсинг работает.
Кадроф и Ко.
Samal_5e4d4df31fec5
Тихвин уже закрыли? Или закрывать только здоровые города будут, как в фильмах про зомби?
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