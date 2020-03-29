К обсерватору в Петербурге стянуты силы полиции: «Неизвестные лица пытаются прорваться»

Как выяснила «Фонтанка», они были недалеки от истины. По уличным патрулям прошла информация, что в пансионат хотели прорваться трое неизвестных мужчин, учинив скандал с охраной.

По словам очевидцев, вечером 29 марта к пансионату на Приморском шоссе в Репино приехали служебные авто всех мастей — ГИБДД, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны.

О скоплении полицейских у пансионата «Заря» сообщили «Фонтанке» читатели. Наряды стянулись под звук сирен.

По уточненным данным, сигнал о прорыве был передан районным нарядам из полицейского главка — в качестве тренировки. Руководство наблюдало, насколько оперативно отреагируют подчиненные.



Как сообщили «Фонтанке» сотрудники пансионата, учения не так уж оторваны от реальности.



«Нам регулярно приходится выслушивать оскорбления и держать оборону, — говорят собеседники. — Приезжает родня наших подопечных, сидящих на строгом карантине, и требует передать личные вещи, еду и одежду. А это запрещено».



Пансионат «Заря» в марте 2020 года переоборудовали в обсерватор для потенциальных носителей коронавируса. Он рассчитан на 500 человек. В учреждение принудительно помещают петербуржцев, которые вернулись из-за границы и нарушили условия самоизоляции.



По состоянию на 28 марта в «Заре» содержались 35 человек. Самый известный постоялец — 32-летний Георгий Образцов, сбежавший из пансионата и ставший фигурантом первого в России уголовного дела об угрозе заражения коронавирусом. На свободе Образцов пробыл меньше суток. Его вернули в «Зарю», вынудив прилюдно извиниться и пообещать, что он больше так не будет.

