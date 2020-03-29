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29.03.2020 19:37
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К обсерватору в Петербурге стянуты силы полиции: «Неизвестные лица пытаются прорваться»

О скоплении полицейских у пансионата «Заря» сообщили «Фонтанке» читатели. Наряды стянулись под звук сирен.

По словам очевидцев, вечером 29 марта к пансионату на Приморском шоссе в Репино приехали служебные авто всех мастей — ГИБДД, патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны.

«Прошел слух, что была попытка штурма "Зари"», — добавили читатели.

Как выяснила «Фонтанка», они были недалеки от истины. По уличным патрулям прошла информация, что в пансионат хотели прорваться трое неизвестных мужчин, учинив скандал с охраной.

По уточненным данным, сигнал о прорыве был передан районным нарядам из полицейского главка — в качестве тренировки. Руководство наблюдало, насколько оперативно отреагируют подчиненные.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники пансионата, учения не так уж оторваны от реальности.

«Нам регулярно приходится выслушивать оскорбления и держать оборону, — говорят собеседники. — Приезжает родня наших подопечных, сидящих на строгом карантине, и требует передать личные вещи, еду и одежду. А это запрещено».

Пансионат «Заря» в марте 2020 года переоборудовали в обсерватор для потенциальных носителей коронавируса. Он рассчитан на 500 человек. В учреждение принудительно помещают петербуржцев, которые вернулись из-за границы и нарушили условия самоизоляции.

По состоянию на 28 марта в «Заре» содержались 35 человек. Самый известный постоялец — 32-летний Георгий Образцов, сбежавший из пансионата и ставший фигурантом первого в России уголовного дела об угрозе заражения коронавирусом. На свободе Образцов пробыл меньше суток. Его вернули в «Зарю», вынудив прилюдно извиниться и пообещать, что он больше так не будет.

Под наблюдением в России остаются около 150 тысяч потенциальных носителей коронавируса. Зарегистрированных случаев в стране 1534. Девять закончились смертями, выздоровели 64 человека.

В Петербурге и Ленинградской области коронавирус выявили у 51 пациента. Потенциальных зараженных госпитализируют ежедневно. Несколько часов назад люди в противочумных костюмах увезли из Сертолово женщину, контактировавшую с приехавшей из-за рубежа коллегой.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (10)

260741301
УК РФ Статья 127. Незаконное лишение свободы наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
dragvs
Пускай отдыхают, зачем им там лишние вещи? У них была возможность вообще сидеть дома.
Var
Вирус на вещах живёт
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